دانشگاه صنعتی در گیلان ایجاد می شود

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دانشگاه با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای متخصص موردنیاز کشور، در سطوح بالای علمی تاسیس خواهد شد.

وی در ادامه از احداث و ایجاد کانال سراسری شرق و غرب گیلان برای جمع آوری آبهای سطحی و هرز آبها اشاره کرد و اظهارداشت: این پروژه با اعتبار اولیه 10هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

استاندار گیلان همچنین از ایجاد 11 سد لاستیکی، احیای آببندانهای گیلان، اجرای 11 کیلومترباقی مانده مسیر آزاد راه رشت - قزوین، ایجاد شهرک سینمایی، احیاء و ساماندهای تالابهای استان، تامین اعتبار برای مطالعه و اجرای قطار شهری رشت و حتی قطارهای بین شهری در سطح استان خبرداد.

وی با بیان اینکه گیلان از استانهای بسیار مهم و پردغدغه برای دولت است، گفت: تحت تأثیر این نگاه ارزشمند به گیلان 350 مصوبه و توافقنامه برای پیشرفت و توسعه استان تصویب شد.

قهرمانی چابک ادامه داد: این مصوبات به پشتوانه سالها تجربه و ساعتها نشست کارشناسی تهیه و از ایده ها و تفکرات خوب کارشناسی و اهل خبره بهره گرفته شد و تمامی آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی با اشاره به وجهه فرهنگی دور سوم سفر رئیس جمهوراظهارداشت: در این سفر علاوه براعتبارات مصوب دولتی دو هزار و 750 میلیارد ریال برای اجرای طرحها و پروژههای فرهنگی اختصاص یافته است.

استاندار گیلان یادآورشد: تضمین و تعهد دولت برای شش هزار میلیارد ریال تسهلات برای اجرای فاضلابهای 11 شهر استان، احداث و ایجاد نمایشگاه بین المللی، تامین اعتبار برای تکمیل سد شهربیجار از دیگر پروژه های مهم استان است.