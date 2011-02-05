مهلت ارسال آثار به بخش فیلمنامه نویسی جشنواره کیش تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امجدی مقدم معاون بخش "کلک فیروزه‌ای" جشنواره بین‌المللی فیلم کیش از تمدید شرکت در بخش مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره خبر داد و افزود: متقاضیان شرکت دراین بخش تا 25 بهمن ماه جاری فرصت دارند آثارشان را به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند.

وی با اشاره به استقبال بیش از 150 عنوان فیلمنامه تا اوائل ماه جاری اضافه کرد: به دنبال درخواست بسیاری از نویسندگان و فیلمنامه نویسان و مسولان دفاتر سینمایی در استان‌ها و شهرستان‌ها و با نظربه شرکت وسیع تر آنها دراین بخش دبیرجشنواره باتمدید بخش کلک فیروزه‌ای موافقت کرد.



به گفته وی عمده ترین محورها و موضوعات بخش مسابقه فیلمنامه نویسی، توجه به موضوع فرهنگ، تمدن، اداب و رسوم وآئینهای شهرهای ساحلی ایران که تحت عنوان "ازکاسپین تاخلیج فارس" تعریف می‌شود است.

مشاور دبیر جشنواره بین المللی فیلم کیش، ازکلیه هنرمندان و فیلمنامه نویسان کشورکه تاکنون فرصت ارسال آثارشان فراهم نشده، دعوت کرد دراین رویداد تاثیرگذار فرهنگی حضورپیدا کرده وآثارشان را تا روز 25 بهمن به دبیرخانه بخش کلک فیروزه‌ای جشنواره فیلم کیش ارسال نمایند.

