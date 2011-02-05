به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، حسین فرخنده صبح شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر در این استان با اجرای شش اثر نمایشی از عصر امروز شنبه به طور رسمی آغاز می شود.

وی گفت: این آثار نمایشی، راه یافته به بخشهای مختلف جشنواره تئاتر فجر است که برای نخستین بار، در خراسان شمالی به روی صحنه خواهد رفت.

این مسئول تصریح کرد: این آثار از تاریخ 16تا 21بهمن سال جاری در عصر هر روز با دو اجرا در تالار گلشن شهرستان بجنورد، میهمان مردم خراسان شمالی خواهند بود.



وی اضافه کرد: این آثار در دو نوبت در ساعت های 17 و 45 دقیقه و 19 و 30 دقیقه به روی صحنه می رود.



فرخنده در ادامه با اعلام اسامی این آثار نمایشی گفت: "درباره ماهان" به کارگردانی یعقوب صدیق جمالی، "مقتل" به کارگردانی محمود رضا رحیمی و نیز "روال عادی" کاری از محمدرضا خاکی از جمله آثار نمایشی که در این استان به روی صحنه می رود.



وی همچنین "کسوف" کاری از ایوب آقاخانی، " آخرین نامه" به کارگردانی مهرداد کوروش نیا و "قصه های من و تو و رستم و شاهنامه" به کارگردانی مریم معترف دیگر آثار نمایشی در این راستا نام برد، که به ترتیب برای علاقمندان به اجرا در می آید.



معاون امور فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی در ادامه از تهیه بلیط برای تماشای این آثار خبر داد و اعلام کرد: علاقمندان می توانند با مراجعه به مجتمع فرهنگی هنری گلشن شهرستان بجنورد، این بلیط ها را تهیه کنند.



حسین فرخنده در ادامه از حضور اثر نمایشی "روز می گذرد" به کارگردانی عباس کریمی کاری از هنرمندان خراسان شمالی در جشنواره بین المللی تئاتر فجر خبر داد و گفت: این اثر در دو بخش مرور و جشنواره جشنواره های این جشنواره بین المللی در تهران به اجرا در می آید.

