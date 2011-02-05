اصفهان میزبان مسابقات بدمینتون غرب آسیا شد

محمد رضا پوریا در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، در تشریح میزبانی این سری از مسابقات گفت: اوایل سال جاری، روسای فدراسیونهای بدمینتون طی نشستی که در دهلی شرکت کرده بودند، چند پیشنهاد ارائه کردند که اولین پیشنهاد برگزاری مسابقات باشگاههای آسیا بود.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها همیشه در ورزش جزو تاثیر گذارها بودهاند و در این مسئله هیچ تردیدی نیست، گفت: انتظار می‌رود با حمایت رسانه‌ها بتوانیم به بهترین نحو این رویداد را اطلاع رسانی کنیم .

رئیس فدراسیون بدمینتون کشور دومین دوره مسابقات تیمی دختران و پسران در ایران را جزو پیشنهادات بعدی ایران دانست و افزود: این سری از بازیها که مقرر شد در تهران برگزار شود که هنوز جوابی در این خصوص از فدراسیون نداشته ایم.

وی با اشاره به اینکه از برنامه های فدراسیون بین المللی مسابقات برون مرزی و اعزام ورزشکاران به سوریه و بحرین بوده، گفت: در این مسابقات ورزشکاران ایرانی خوب ظاهر شدند.

وی با اعلام اینکه از 27 تا 30 بهمن ماه نیز مسابقات بین المللی دهه فجر طی 21 دوره به صورت منظم برگزار خواهد شد، گفت: تیمهای متعددی در سطح جهان و آسیا برای کسب رنکینگ در این مسابقات شرکت می کنند و همگی رقبای خوبی برای یکدیگر محسوب می شوند.

پوریا با بیان این که هم‌اکنون ۳۱هیئت فعال بدمینتون در سطح استانهای کشور فعالیت می کنند، بیان داشت: بیش از ۲۵۰ هیئت فعال در سطح شهرهای کشور نیز فعال است.

وی ادامه داد: رشد بدمینتون طی چند سال گذشته در استانهایی مانند گلستان، لرستان، اصفهان، فارس، سمنان و خراسان رضوی جهش زیادی به نسبت سایر استانها داشته‌است.

رئیس فدراسیون بدمینتون تصریح کرد: بر اساس آماری که به سازمان تربیت بدنی از لحاظ مقام کشوری استانها ارائه کرده‌ایم، استان تهران و اصفهان بالاترین فعالیت را به لحاظ تعداد باشگاه‌ها و فعالیتهای قهرمانی داشته‌اند و اتفاقا به همین دلیل است که از برگزاری دقیق و منظم این بازیها در اصفهان مطمئن هستیم.

پوریا بیان داشت: بدمینتون جزو نخستین فدراسیونهایی بوده است که همگانی کردن این ورزش را در دستور کار قرار داده و در همین راستا فعالیت کرده و در حال توسعه و همگانی کردن این ورزش در سطح پارکها و مراکز عمومی هستیم تا بدمینتون پارک را درسطح شهرها دایر کنیم.

رئیس فدراسیون بدمینتون تصریح کرد: بدمینتون تشکیل شده از دو راکت است که با این راکت‌ها می‌توانیم جاذبه همگانی بودن این ورزش را در بین عموم مردم گسترش بدهیم و این مسئله در همگانی کردن این رشته ورزشی جذاب جایگاه مهمی دارد.

پوریا خاطرنشان کرد: در این بین استفاده از فضای پارک‌ها برای توسعه و عمومی کردن ورزش بدمینتون با توجه به تاکید سازمان تربیت بدنی برای عمومی کردن ورزش از اهمیت خاصی برخوردار است.