آتش نشانان جان 35 شهروند تهرانی را از 33 حادثه نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته آتش‌نشانان با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش‌سوزیها و دیگر حوادث 35 شهروند را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دادند.



بر اساس این گزارش، در شب و روز گذشته (از ساعت هفت بامداد دیروز تا ساعت هفت بامداد امروز) 918 آتش‌نشان با استفاده از 292 دستگاه خودروی ایمنی و آتش‌نشانی 54 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

در این مدت تهران شاهد 33 حادثه آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی 11 دستگاه وسیله نقلیه، هشت واحد مسکونی، چهار فروشگاه، دو کارگاه، یک انباری و یک واحد صنعتی بود که با تلاش همه جانبه آتش‌نشانان همه آنها خاموش و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری شد.

همچنین 58 حادثه گوناگون دیگر از جمله 11 حادثه آسانسور، 6 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت، پنج حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، چهار حادثه آبگرفتگی در منازل و سه حادثه رانندگی رخ داد.

در جریان آتش‌سوزیها و دیگر حوادث 24 ساعت گذشته یک شهروند جان خود را از دست داد و 6 نفر نیزآسیب دیدند.