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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۷

آتش نشانان جان 35 شهروند تهرانی را از 33 حادثه نجات دادند

آتش نشانان جان 35 شهروند تهرانی را از 33 حادثه نجات دادند

آتش‌نشانان در 24 ساعت گذشته در حوادث کلانشهر تهران 35 شهروند را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در 24 ساعت گذشته آتش‌نشانان با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل آتش‌سوزیها و دیگر حوادث 35 شهروند را که گرفتار حادثه شده بودند نجات دادند.
 
بر اساس این گزارش، در شب و روز گذشته (از ساعت هفت بامداد دیروز تا ساعت هفت بامداد امروز) 918 آتش‌نشان با استفاده از 292 دستگاه خودروی ایمنی و آتش‌نشانی 54 ساعت عملیات خاموش کردن آتش و امداد و نجات را انجام دادند.

در این مدت تهران شاهد 33 حادثه آتش‌سوزی از جمله آتش‌سوزی 11 دستگاه وسیله نقلیه، هشت واحد مسکونی، چهار فروشگاه، دو کارگاه، یک انباری و یک واحد صنعتی بود که با تلاش همه جانبه آتش‌نشانان همه آنها خاموش و از بروز خسارت بیشتر جلوگیری شد.

همچنین 58 حادثه گوناگون دیگر از جمله 11 حادثه آسانسور، 6 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت، پنج حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، چهار حادثه آبگرفتگی در منازل و سه حادثه رانندگی رخ داد.

در جریان آتش‌سوزیها و دیگر حوادث 24 ساعت گذشته یک شهروند جان خود را از دست داد و 6 نفر نیزآسیب دیدند.

کد مطلب 1245899

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