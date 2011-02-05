استقلال همیشه خطرناک است/ ترسمان ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در خصوص بازی با استقلال ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: استقلال و پرسپولیس با هواداران‌شان همیشه تیم‌های خطرناکی هستند، خصوصا وقتی در ورزشگاه آزادی بازی می‌کنند اما استیل آذین هم بازیکنان باتجربه‌ای دارد که سال‌ها در این تیم و حتی تیم‌های بزرگ اروپایی بازی کرده‌اند.

وی افزود: می‌دانیم کار سختی مقابل تیم خطرناک و باانگیزه استقلال پیش رو داریم اما ما تنها به دنبال 3 امتیاز این بازی هستیم. بازیکنان ما کار دشواری در پیش دارند اما باید بدون توجه به نام حریف فقط به کسب 3 امتیاز فکر کنند.

رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین اضافه کرد: بازیکنان استیل آذین پتانسیل و لیاقت بالایی دارند و امیدوارم در این بازی تمام توان خود را به کار بسته و به هدف اصلی که پیروزی و کسب 3 امتیاز است، برسند. ضمن اینکه هر فردی که دلش با ما و استیل آذین است به ورزشگاه بیاید و از بازیکنان‌ در این بازی حمایت کند.

پروین همچنین اظهار داشت: متاسفانه بازیکنان ما بعد از چند شکست از لحاظ روحی - روانی دچار مشکل شده بودند و به همین دلیل وقتی در نیم فصل اول گل می خوردند، همه چیز را تمام شده می‌دیدند. البته این موضوع برای همه تیم‌ها پیش می‌آید و ترس از شکست اجازه نمی‌دهد بازیکنان توانایی‌‎ خود را نشان دهند.

وی در این خصوص تاکید کرد: خوشبختانه این مشکل حل شده و بازیکنان نشان دادند که میل بالایی برای رسیدن به پیروزی دارند. مشکلات بدنی را هم برطرف کرده‌ایم و با شروع مسابقات به دنبال رسیدن به پله‌های بالایی جدول هستیم.

رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین در پایان گفت: با درخواست کادر فنی اردوهای بسیار خوبی را در خارج از کشور و سپس در ایران برگزار کرده ایم و خوشبختانه باید اعلام کنم که بچه ها پیشرفت بسیار خوبی را نسبت به نیم فصل اول داشته‌اند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و استیل آذین در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر باشگا‌ه‌های کشور عصر فردا یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.