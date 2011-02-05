گازرسانی به شهرک صنعتی کردکوی 7 میلیارد ریال هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید علی پورنبوی صبح شنبه در حاشیه اجرای طرح گزارسانی به این شهرک گفت: اعتبار خط انتقال و ایستگاه تقلیل افت فشار گاز به این شهرک صنعتی پنج میلیارد و اجرای شبکه داخلی شهرک دو میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: انشاء الله تا پایان خردادماه سال 90 عملیات گازرسانی به این شهرک صنعتی به اتمام خواهد رسید.

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر، با حضور مهندس "قناعت" استاندار گلستان، "نظری مهر" نماینده مردم بندرگز، کردکوی و ترکمن در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام" شاعری" امام جمعه شهرستان کردکوی و چند تن از مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان، عملیات گازرسانی به شهرک صنعتی کردکوی آغاز شد.

همچنین با حضور استاندار گلستان، امام جمعه شهرستان کردکوی و مدیران دستگاههای اجرایی استان، پروژه آسفالت خیابان های شهرک صنعتی با اعتبار 1800 میلیون ریال و کارخانه قطعات پلاستیکی "برق شهاب سپهر" گلستان با اعتبار 7000 میلیون ریال و اشتغالزایی 15 نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

این واحد تولیدی که در زمینی به مساحت دو هزار و 588 مترمربع در شهرک صنعتی کردکوی احداث شده است در زمینه تولید قطعات پلاستیکی تزریقی با ظرفیت تولید 400 تن در سال فعالیت می کند.