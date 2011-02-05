به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امید بنام در جمع خبرنگاران گفت: این مسابقه با هدف شناساندن ظرفیت ها و جایگاه قالی آذربایجان در عرصه جهانی از طریق رسانه های محلی برگزار می شود.

بنام یادآور شد: قالی آذربایجان جایگاهی ویژه در جهان برای خود باز کرده و در تلاشیم با برگزاری چنین مسابقاتی رسانه های خبری استان را به پرداختن بیشتر به این موضوع و پیشینیه درخشان آن ترغیب کنیم.

وی افزود: این مسابقه در پنج بخش خبر و گزارش، عکاس، خبرنگار، تیتر و رسانه برتر برگزار می شود.

مشاور اتحادیه قالی تبریز خاطر نشان کرد : علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه باید فایل تایپ شده آثار خود را که در مطبوعات یا خبرگزاری ها منتشر شده است از تاریخ بیست و دوم بهمن تا بیست و دوم اسفند ماه سال جاری از طریق ایمیل و یا محل درج خبر به پورتال جشنواره از طریق پورتال www.egt.ir به دبیرخانه ارسال کنند.

وی تاکید کرد: به زودی پوستر و فراخوان آن از طریق پورتال جشنواره منتشر و کارتهای دعوت به مشارکت نیز تهیه و توزیع خواهد شد، اما شرط شرکت دادن اثر در مسابقه انتشار آن در پورتال خبری جشنواره است.

امید بنام، اظهار داشت: این مسابقه با همکاری سازمان بازرگانی و تشکل های حوزه قالی استان برگزار می شود.

گفتنی است، اولین جشنواره فروش قالی آذربایجان همزمان با 14 استان کشور از 22 بهمن تا 22 اسفندماه جاری در محل فروشگاه های قالی در سطح شهرستان تبریز که دارای پروانه کسب هستند، برگزار می شود.