به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 17 بهمنماه ساعت 10 "عاشقانههای سرباز وظیفه رحمت"، ساعت 13 "آقا یوسف"، ساعت 15:30 "برف روی شیروانی داغ"، ساعت 21:30 "چشم" به نمایش درخواهند آمد. البته هنوز برنامه سانس ساعت 18:30 مشخص نشده است.
"عاشقانههای سرباز وظیفه رحمت" فیلم ویدئویی ساخته پوریا آذربایجانی است. این کارگردان جوان سینما اولین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان "روایتهای ناتمام" سال 85 ساخته اما هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.
در این فیلم احمد مهرانفر، آتیلا پسیانی، نیره فراهانی، محسن قاضیمرادی، مهران رجبی، حسین سلیمانی و... بازی میکنند. این اثر که فیلمنامهاش را آذربایجانی نوشته، داستان رحمت (احمد مهرانفر) سرباز جوانی است که برای مرخصی چند روزه به تهران بازمیگردد اما با حقایق تازهای راجع به زندگی ریحانه نامزدش روبرو میشود.
هنگامه قاضیانی در نمایی از "برف روی شیروانی داغ"
"آقا یوسف" دومین فیلم سینمایی علی رفیعی است و یکی از آثار مطرح این دوره از جشنواره فجر محسوب میشود که یکی از بهترین بازیهای مهدی هاشمی در نقش آقا یوسف در آن به تصویر کشیده شده است. در این فیلم هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، پگاه آهنگرانی، لادن مستوفی، مریم سعادت، سهیلا رضوی، ستاره اسکندری، لیلا بلوکات، داریوش موفق، رویا میرعلمی، ملیکا پارسا، مینا خسروانی و صابر ابر به ایفای نقش پرداختهاند.
شهاب حسینی، آنا نعمتی، کورش تهامی، خاطره اسدی، امیرحسین آرمان، فرخ نعمتی و هنگامه قاضیانی بازیگران این فیلم هستند. محمدهادی کریمی فیلمهای سینمایی "امشب شب مهتابه" و "غیرمنتظره" را کارگردانی کرده است.
"چشم" عنوان سومین فیلم بلند سینمایی جمیل رستمی است که قرار بود پیش از این روز اول جشنواره به نمایش در آید. این فیلم در بخش نوعی نگاه حضور دارد. این اثر اولین بخش از سهگانهای است که "گوش" و "زبان" بخشهای دیگر آن است. مهدی احمدی، لادن مستوفی، افسانه پاکرو، نازنین فراهانی، سیاوش چراغیپور، حمید شریفزاده، مونیا جمالپور، سامان ارسطو، حشمت آرمیده، صدف احمدی، یگانه خداپرست، مبینا آتشی، رزیتا بهمنش و ... بازیگران این فیلم هستند.
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