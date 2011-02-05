به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه 17 بهمن‌ماه ساعت 10 "عاشقانه‌های سرباز وظیفه رحمت"، ساعت 13 "آقا یوسف"، ساعت 15:30 "برف روی شیروانی داغ"، ساعت 21:30 "چشم" به نمایش درخواهند آمد. البته هنوز برنامه سانس ساعت 18:30 مشخص نشده است.

"عاشقانه‌های سرباز وظیفه رحمت" فیلم ویدئویی ساخته پوریا آذربایجانی است. این کارگردان جوان سینما اولین فیلم بلند سینمایی خود را با عنوان "روایت‌های ناتمام" سال 85 ساخته اما هنوز امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.

در این فیلم احمد مهرانفر، آتیلا پسیانی، نیره فراهانی، محسن قاضی‌مرادی، مهران رجبی، حسین سلیمانی و... بازی می‌کنند. این اثر که فیلمنامه‌اش را آذربایجانی نوشته، داستان رحمت (احمد مهرانفر) سرباز جوانی است که برای مرخصی چند روزه به تهران بازمی‌گردد اما با حقایق تازه‌ای راجع به زندگی ریحانه نامزدش روبرو می‌شود.

هنگامه قاضیانی در نمایی از "برف روی شیروانی داغ"

"آقا یوسف" دومین فیلم سینمایی علی رفیعی است و یکی از آثار مطرح این دوره از جشنواره فجر محسوب می‌شود که یکی از بهترین بازی‌های مهدی هاشمی در نقش آقا یوسف در آن به تصویر کشیده شده است. در این فیلم هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، پگاه آهنگرانی، لادن مستوفی، مریم سعادت، سهیلا رضوی، ستاره اسکندری، لیلا بلوکات، داریوش موفق، رویا میرعلمی، ملیکا پارسا، مینا خسروانی و صابر ابر به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم که مضمونی اجتماعی دارد آمده است: آقا یوسف، بازنشسته، از پنج سال پیش پنهان از چشم دخترش در خانه‌های مردم کار می‌کند. حوادثی که در این خانه‌ها، به ویژه در دومین خانه رخ می‌دهد، مستقیماً به او ربط پیدا می‌کند و زندگی او را دگرگون می‌کند...