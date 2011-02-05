به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد زیبایی نژاد روز شنبه در نشست خبری به تشریح وضعیت بیماریهای قلب و عروق در منطقه خاورمیانه پرداخت و گفت: در این منطقه به لحاظ بروز بیماریهای قلب و عروق و مرگ و میرهای ناشی از این بیماریها شباهتهای زیادی وجود دارد.

وی با اعلام اینکه بیماریهای قلب و عروق بیشترین هزینه های بیمارستانی را به بخش بهداشت و درمان کشورهای منطقه تحمیل می کند، افزود: بیش از 70 درصد بودجه های درمانی کشورهای منطقه صرف این بیماریها می شود.

این متخصص قلب و عروق، به مسئله پیشگیری در کاهش موارد ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی اشاره کرد و گفت: فشارخون، چربی خون، قند خون و سیگار از فاکتورهای خطرزای بیماریهای قلبی هستند.

زیبایی نژاد با اعلام اینکه پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه از چهارم تا ششم اسفندماه سال جاری در جزیره کیش برگزار می شود، افزود: در این کنگره نمایندگانی از تمامی کشورهای منطقه، اروپا و آمریکا حضور دارند.

رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز از پرداخت جایزه نقدی به بهترین مقالات، پوسترها و... برای دومین سال پیاپی در کنگره امسال خبر داد و گفت: این جایزه تا سقف 5 هزار دلار تعیین شده است.

وی ادامه داد: تاکنون 250 مقاله به کنگره ارسال شده که 140 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده و 30 مقاله نیز در قالب سخنرانی ارائه خواهد شد.

رئیس پنجمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه همچنین از حضور 15 مهمان ویژه در این کنگره خبر داد و گفت: برای دومین دوره در این کنگره از طریق ویدئو کنفرانس ارتباط زنده با انجمن پژوهشهای قلب و عروق آمریکا برقرار خواهیم کرد.

زیبایی نژاد همچنین به امتیاز بازآموزی در کنگره قلب و عروق خاورمیانه اشاره کرد و افزود: 12 امتیاز برای متخصصین و جراحان قلب، 6 امتیاز برای سایر رشته ها و پزشکان عمومی و داخلی نیز تا 9 امتیاز بازآموزی خواهند داشت.