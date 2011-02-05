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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

فرماندار توکیو :

ژاپن باید به تسلیحات هسته ای مجهز شود

ژاپن باید به تسلیحات هسته ای مجهز شود

فرماندار توکیو خواستار تجهیز ژاپن به تسلیحات هسته ای برای دفاع از خود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس، "شینتارو ایشیهارا" بر این باور است که ژاپن برای دفاع از خود در برابر چین و کره شمالی نیازمند آن است تا به بمب اتمی مجهز شود.

ایشیهارا 78 ساله نویسنده و هنرپیشه سابق که از سال 1999 فرمانداز توکیو بوده اغلب با اظهار نظر های خود همسایه های این کشور را خشمگین می کند و اخیرا در اظهاراتی در باره دستگیری کاپیتان یک کشتی ماهیگیری چینی در آب های ژاپن، پکن را نیز خشمگین کرده و می گوید: اگر ژاپن بمب اتمی داشت کشتی های چینی نمی توانستند به آب های ژاپن تعدی کنند.

وی همچنین عقیده دارد که اگر کشورش به بمب هسته ای مجهز بود کره شمالی نیز قادر به ربودن شهروندان ژاپنی نبود.

این مقام می گوید: زمانی که آمریکا با لیبی مسئله داشت این کشور طرابلس را بمباران کرد و تعدادی از کودکان در آنجا مورد هدف قرار گرفتند اما کره شمالی بمب اتمی دارد و این مسئله برای این کشور [با وجود اختلاف با آمریکا] اتفاق نیفتاد.

وی همچنین بر لزوم اتخاذ رویکرد جدی در باره کره شمالی تاکید دارد.

کد مطلب 1245913

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