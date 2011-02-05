وجود 9 ساختمان با ارتفاع غیرمحاز در حریم برج قابوس

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، درحریم درجه یک برج قابوس سه بنا با ارتفاع غیرمجاز (بیش از 7.5 متر) و در حریم درجه دو این برج شش بنا با ارتفاع غیرمجاز (بیش از 9.5 متر) وجود دارد.

شهردار گنبدکاووس در نشست رفع موانع ثبت برج قابوس، گفت: طرح ساماندهی محوطه پارک قابوس به مساحت 17 هکتار درقالب بافت فرسوده توسط سازمان شهرداری ها درحال آماده شدن است که طی هفته آینده درکمیسیون ماده پنج استان مطرح و تصویب خواهد شد.



سید منصور باقری از آمادگی شهرداری و شورای اسلامی شهر برای رفع موانع ثبت جهانی برج قابوس خبر داد.



وی اظهار داشت: برای ساماندهی محوطه پارک قابوس به مساحت چهار هکتار نیز در صورت ارائه طرح ازسوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان، بصورت مشترک اجرا خواهد شد.



وی همچنین از میراث فرهنگی خواست تا مشخصات 9 بنای واقع شده درحریم درجه یک و دو برج قابوس که دارای ارتفاع غیرمجاز هستند را به شهرداری ارائه تا نسبت به رایزنی های لازم با مالکان و فراهم کردن مقدمات کار اقدام شود.



باقری همچنین از آماده بودن 90 درصد عملیات زیرسازی مرحله دوم محور کنارگذر این شهر بطول حدود دو کیلومتر خبر داد و گفت: درصورت آسفالت این محور توسط اداره راه و ترابری، این محور تا اواخر بهمن ماه امسال به بهره برداری خواهد رسید.

برج قابوس بن وشمگیر یا میل گنبد بلندترین برج اجری دنیا و یکی از آثار ارزشمند معماری در دوره اسلامی است، این بنای تاریخی سده چهارم هجری قمری که هم اکنون در مرکز شهر گنبدکاووس و بر فراز تپه ای بزرگ قرار دارد به دستور شمس المعالی قابوس بن وشمگیر از پادشاهان آل زیار در سال 397 هجری (1007- 1006 میلادی) ساخته شده است.

ارتفاع ساختمان برج قابوس 55 متر با احتساب بلندی تپه 15 متری پای بست ان به 70 متر می رسد.

این بنا با نقشه ستاره ای شکل و گنبد مخروطی به ارتفاع 18 متر است و بر روی بدنه آن 10 ترک دارد و راس هر ترک نیز 1.60 متر و قاعده ان نیز 1.4 متر از هم فاصله دارد و محیط اصلی گنبد نیز 30 متر است.