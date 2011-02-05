به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در همایش روز جهانی گمرک در تهران گفت: واردات فرآورده های نفتی از سالهای گذشته به دلیل مصرف بی رویه و بی مورد انرژی افزایش یافته بود و این امر سبب کاهش تراز تجارت انرژی در کشور شده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اما اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در این مدت کم باعث مدیریت مصرف سوخت و در نهایت کاهش نیاز واردات سوخت به ویژه بنزین شده است.

وی با اشاره به تهدید کشورهای غربی مبنی بر تحریم واردات بنزین به ایران، تصریح کرد: در این مدت کوتاه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها نیاز به واردات این محصول قطع شده بلکه هم اکنون ایران قادر به صادرات بخشی از این محصول به سایر کشورهاست و این امر بی تاثیر شدن تحریم ها و فشارهای خارجی را به دنبال دارد.

عضو کابینه دولت سپس به بیان برخی آمارها از تجارت خارجی کشور پرداخت و افزود: آمارها نشانگر رشد مبادلات خارجی در زمینه های مختلف است.

وی افزود: میزان مراودات کالاهای غیر نفتی طی ده ماهه ابتدای سال به 102 میلیون تن رسیده که نسبت به سال قبل 15.5 درصد رشد داشته است.

حسینی ارزش این مبادلات تجاری را 105 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: میزان ارزش این تبادلات نسبت به سال گذشته 26.5 درصد افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم صادرات غیر نفتی از این میزان را 56 میلیون و 400 هزار تن اعلام کرد و افزود: ارزش مالی این حجم صادرات نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشته و به 25.9 میلیارد دلار رسیده است.

وی با اشاره به رشد مطلوب حجم ترانزیت کالا نسبت به سال گذشته افزود: حجم ترانزیت در سال جاری 47 درصد رشد داشته و به میزان 8.5 میلیون تن رسیده و ارزش مالی آن با یک رشد 30 درصدی 26 میلیارد دلار بوده است.

وزیر امور اقتصادی ودارایی سپس به مقایسه آمارها در برنامه پنجساله چهارم یعنی از سال 83 تا 87 نسبت به سالهای قبل پرداخت و تصریح کرد: جمع کل مراودات در پایان سال 87 نسبت به سال 83 افزایش صد در صدی داشته است.

حسینی تصریح کرد: بالاترین رشد مربوط به صادرات غیر نفتی بوده که در این 5 سال رشد 209 درصدی داشته است.

وی اظهار داشت: ارزش مالی ترانزیت در این سالها حدود 122 درصد رشد یافته که رشد صد در صدی درآمدهای گمرکی به رغم ثابت ماندن تعرفه های گمرکی را به دنبال داشته است.

حسینی به بیان آمارهایی از شاخصهای اقتصاد داخلی پرداخت و گفت: شاخص کل بورس در سال جاری و تا پایان دی ماه از 12 هزار و 500 واحد به مرز 21 هزار و 600 واحد رسیده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ارزش بورس اوراق بهادار ایران نیز که در ابتدای سال 102 هزار میلیارد تومان بوده در پایان دی ماه به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به طرح تحول گمرکی که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است، گفت: اجرایی شدن این طرح ضمن نوسازی گمرک امکانات جدیدی برای تجهیز گمرک کشور به وجود می آورد.

حسینی خاطر نشان کرد: توسعه و پیشرفت گمرک مستلزم گسترش همکاری و هماهنگی کلیه سازمانهای مرتبط با آن به ویژه وزارت راه و ترابری است.