دوران شکوهمند انقلاب اسلامی باید برای جوانان تبیین شود

سید مهدی حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه قشر جوان امروز خاطره ای از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی به یاد ندارد و باید آن دوران برای جوانان تبیین شود، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران بستر مناسبی را برای شکوفایی استعدادهای جوانان در تمامی عرصه‌های علمی، فرهنگی و سیاسی ایجاد کرد .

وی با بیان اینکه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، حماسه حضور، ایثار و مجاهدت ملت بزرگ ایران را به یاد می آورد، گفت: این ایام سرآغاز تحولی بنیادی در قرن حاضر است و باید با اجرای برنامه‌های پرشور فرهنگی زمینه مناسب برای درک مردم به ویژه نسل‌جوان از انقلاب فراهم شود به‌ گونه‌ای که برای آنها قابل لمس باشد .

حجازی به دیانت و مرجعیت امام (ره) در آن زمان اشاره کرد و افزود: اهداف جوانان و رهبران انقلابی در آن زمان خارج از اهداف مادی بود و همین امر باعث به وجود آمدن انقلاب و استحکام آن شده است .

رئیس سازمان جوانان همدان پویایی و نشاط در برنامه های دهه فجر را زمینه ساز حضور پر رنگ جوانان دانست و تاکید کرد: در ایام دهه فجر یک روز با نام روز انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت ملی نامگذاری شده است که این نامگذاری نشان دهنده اهمیت حضور جوانان در عرصه‌های مختلف اجتماعی است .