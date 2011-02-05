حج عمره امسال به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعد القرشی پیش بینی کرد ورود نخستین گروه از عمره گزاران به عربستان تا اوایل ماه ربیع الثانی ( یک ماه دیگر ) به دلیل تاخیر وزارت حج در تمدید مجوزهای شرکتها و نهادهای فعال در خدمت به عمره گزاران و زائران حرم نبوی شریف به تاخیر افتد.

وی از احتمال تاثیر پذیری موسم عمره از تظاهرات مردم مصر علیه رژیم حسنی مبارک خبر داد.

به گفته القرشی وزارت حج عربستان از روز پنجشنبه 29 صفر ( درعربستان 30 صفر) کار تمدید مجوز فعالیت 51 شرکت

عمره را برای پنج سال آینده بر اساس مقررات و ضوابط شامل توانایی مالی و شایستگی مدیریتی و تجربه کاری که منجر به بهبود خدمات به عمره گزاران و جلوگیری از پدیده های منفی و تخلفاتی شود آغاز کرده است.

همچنین روزنامه الوطن در این باره نوشت: وزارت حج عربستان تلاش می کند تا اقدامات مربوط به تمدید مجوزهای شرکتهای فعال در زمینه عمره را تا دو هفته دیگر به پایان رساند تا شرکتها درخواستهای صدور روادید برای ورود عمره گزاران را آغاز کنند به ویژه اینکه بسیاری از این شرکتها کارهای مربوط به عقد قرارداد با شرکت های گردشگری خارجی(نمایندگان خارجی) را از مدتها پیش به پایان رسانده اند و کار تبیلغ برنامه های عمره و زیارت را در برخی از کشورهای عربی و اسلامی آغاز کرده اند.