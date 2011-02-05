وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتابش اینچنین توضیح داد: "دُر یتیم ری" زندگی اجتماعی و خصوصی شیخ صدوق (ره) را به صورت داستانی بیان می‌کند به طوری که با نگاهی داستانی برخورد او را نسبت به فرزندانش به موازات فعالیت‌های دینی‌اش نشان می‌دهد.

این نویسنده با اشاره به اینکه مطالعه زندگینامه مردان بزرگ، بهترین سرمشق هدایت برای همگان به ویژه نسل نوجوان است، بیان کرد: انتخاب شیخ صدوق به این دلیل است که وی یکی از بزرگترین شخصیت‌های جهان اسلام است که با جمع‌آوری روایات و تألیف ده‌ها جلد کتاب نفیس و ارزشمند، به اسلام و عالم تشیع خدمت کرد.

وی اظهارکرد: تألیفات این عالم بزرگ اسلام، فراوان است که لازم است نسل امروز کودک و نوجوان با این شخصیت وارسته به طور کامل آشنا شوند و این کتاب با همین نگاه تالیف شده است.

اصلانی درباره دیگر آثارش نیز گفت: کتاب "شاهین‌ها پرواز می‌کنند" نیز تالیف و برای انتشار به دست انتشارات کانون پرورشی فکری سپرده شد.

وی افزود: این کتاب ماجراهای یک خانواده را در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی روایت می‌کند. پدر این خانواده نظامی است و به نوعی با بچه‌هایی که علیه حکومت شاه شوریده‌اند، درگیر می‌شود. بچه‌ها با حفظ حرمت پدر در تظاهرات شرکت می‌کنند و به نوعی جنگی نامحسوس و محسوس میان‌ آنها در می‌گیرد.

این نویسنده همچنین از تالیف کتاب زندگینامه پیامبر (ص) خبر داد و گفت: این کتاب در مرحله ویرایش نهایی است و هنوز ناشر آن مشخص نشده است.