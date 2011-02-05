اسکان اضطراری 230 مسافر در پایگاه های جاده ای همدان

حسین اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: با توجه به برودت هوا و بارش شدید برف در چند روز گذشته در استان همدان و محورهای مواصلاتی، امدادگران هلال احمر به مسافران خدمات رسانی کردند.

اشرفی با اشاره به اینکه پس از پایان بارش روزهای اخیر 231 نفر از مسافران در پایگاه های امدادی جاده ای اسکان یافتند، گفت: در عملیات امداد رسانی به مسافران در راه مانده، زائران پاکستانی که از کربلا عازم قم بودند نیز اسکان داده شدند.

وی با بیان اینکه در بررسی های اولیه از اتوبوس گیر افتاده در گردنه اسد آباد همدان مشخص شد که سرنشینان اتوبوس، زائران پاکستانی هستند که از کربلا عازم قم می روند، افزود: این اتوبوس به دلیل بروز نقص فنی و به دنبال آن یخ زدگی گازوئیل قادر به ادامه راه نبود که امدادگران تمام 40 سرنشین اتوبوس را توسط آمبولانس به پایگاه منتقل کرده و اسکان دادند.

اشرفی اظهار داشت: در پایگاههای امدادی محور همدان - کرمانشاه 50 نفر، گردنه آوج هشت نفر ، تجرک 11 نفر، گل تپه و شیرین سو 10 نفر، زاغه و ملایر 65 نفر، فیروزان 10 نفر و تویسرکان دو نفر اسکان یافتند که مواد غذایی، وسایل گرما زا و پتو در اختیار آنها قرار گرفت.