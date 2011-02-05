به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در مراسم افتتاح دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان اظهار داشت: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته از بیرون و داخل دانشگاه، به نظر می رسد با توجه به شرایط عمرانی، ساخت و سازها و وضعیت محوطه دانشگاه، تکمیل، توسعه و ساماندهی پروژه های عمرانی اولین اولویت این دانشگاه است.

رئوفی نژاد با تاکید بر اینکه ارتقای علمی هدف اصلی تمامی دانشگاه هاست، خاطرنشان کرد: ارتقای علمی نیازمند فضایی است که شرایط اجرای برنامه ها را داشته باشد و در این راستا تکمیل پروژه های عمرانی دانشگاه زنجان انجام می شود.

وی ضمن تشکر از زحمات مدیران پیشین دانشگاه زنجان گفت: طی این 35 سالی که از تأسیس دانشگاه می گذرد باید شاهد وضعیت مطلوب تری می بودیم اما این امر بنا به دلایلی تحقق نیافته است.

وی بیشترین اعتبارات اختصاص یافته به پروژه های عمرانی دانشگاه زنجان را از محل اعتبارات ملی عنوان کرد و افزود: ازفرصت به وجود آمده در دولت دهم باید نهایت استفاده را کرده و زمانبندی لازم جهت افتتاح یا کلنگ زنی و آغاز فضاهای پیش بینی شده انجام گیرد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه از این فرصت در استان زنجان به نحو مطلوب استفاده شده است، اظهار داشت: با همه این اوضاع دانشگاه زنجان باید بهره بیشتر از اکنون ببرد و طی جلسات کارشناسی اولویت پروژه ها مشخص شود.

وی پیگیری پروژه های عمرانی دانشگاه زنجان را از اولویتهای استان در سال 90 بیان کرد و تصریح کرد: باید جلسات کارشناسی جهت تعیین پروژه ها و مشخص نمودن مشکلات و گره های آنها تشکیل شود که اولین جلسه نیز با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل خواهد شد.

عضو شورای اداری کشور، حرکات و قیامهایی که در مصر، اردن، تونس و یمن آغاز شده را، تحقق فرموده امام خمینی(ره) دانست و گفت: وقتی انقلاب پیروز شد امام فرمودند "انقلاب ما انفجار بود"، یعنی این انقلاب همه جا را روشن خواهد کرد و امروز به عینه شاهد صدور انقلاب در همه جای جهان هستیم.

رئوفی نژاد افزود: امروز به برکت ایثار و فداکاری مردم، مقاومت آنها در مقابل همه آنهایی که از داخل و خارج در مقابل انقلاب ایستاده اند، علیرغم همه فشارهایی که تا امروز در دنیا تحمیل شده، عزت، شرف، حیثیت، اقتدار، جایگاه نظام جمهوری اسلامی و اعتبار حکومت و حاکمیت آن الگویی برای مردم جهان شده است.