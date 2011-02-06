داریوش خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دروس و محتوای آموزشی در دوره پیش دبستانی بر اساس فرهنگ بومی و منطقه ای از سوی آموزش و پرورش استان تعیین می شود و وزارت آموزش و پرورش در تهیه این دروس دخالتی ندارد.

وی ادامه داد: این شیوه بسیار کارآمد و مناسب است چون استانها به طور غیرمتمرکز و براساس فرهنگ ها و نیازهای خود می توانند محتوایی را پیش بینی و به مراکز پیش دبستانی ارائه دهند.

مدیرکل دفتر آموزش پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش گفت: هم اکنون بحث یکسان سازی دروس دوره پیش دبستانی در وزارت آموزش و پرورش مطرح نیست.

خاکی همچنین از تشکیل شورای هماهنگی نظارت بر دوره پیش دبستانی حوزه ستادی خبر داد و گفت: این شورا بدنبال برنامه ریزی و ارائه راهکار برای تثبیت و توسعه مراکز پیش دبستانی در سالهای آینده است.