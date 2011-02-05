268 پروژه در استان سمنان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، عباس رهی صبح شنبه در حاشیه آیین افتتاح سه طرح گازرسانی در روستاهای شهرستان دامغان در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه ها با دو هزار و 900 میلیون ریال هزینه در بخش های مختلف در استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این طرح ها در مناطق مختلف شهری و روستایی استان سمنان اجرا شده است، گفت: راهسازی، گازرسانی، برق رسانی، ورزشی و آموزشی از جله طرح های آماده بهره برداری است.

استاندار سمنان از افتتاح دو پروژه مهم نیروگاهی در استان سمنان خبر داد و گفت: نیروگاههای سیکل ترکیبی سمنان و شاهرود با هزینه هفت هزار میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با بیان اینکه دو نیروگاه در سمنان و شاهرود آماده بهره برداری است تا توسط رئیس جمهوری افتتاح شود، گفت: دو بیمارستان220 و 160 تختخوابی در سمنان و دامغان و پروژه های مسکن مهر نیز آماده بهره برداری است.

رهی به تجهیز بیمارستان های سمنان و دامغان اشاره کرد و گفت: آمادگی افتتاح این پروژه ها و واحدهای مسکن مهر در نامه ای برای حضور ریاست جمهوری در هفدهم ربیع الاول اعلام شده است.

استاندار سمنان در پنجمین روز از دهه مبارک فجر در سفر به شهرستان دامغان بعد از حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای این شهرستان، پروژه گازرسانی به سه روستای عبدالله‌آباد، امروان و فیروزآباد را افتتاح کرد.

استاندار سمنان در این سفر که نماینده شهرستان دامغان در مجلس و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی استان وی را همراهی می کنند پنج پروژه عمرانی در این شهرستان‌ را افتتاح خواهد کرد.

دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی، بازدید از روستاهای منطقه تویه‌دروار دامغان، حضور در جمع اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و اهالی این منطقه از دیگر برنامه های سفر استاندار سمنان به شهرستان دامغان است.