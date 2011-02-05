بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به تحقق 100 درصدی تعهدات ایجاد اشتغال این معاونت، افزود: در این خصوص هنرمندان شهرستان ملایر 537 فرصت شغلی را به خود اختصاص دادند و در یکی از رشته‌های صنایع‌دستی مشغول به فعالیت شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه امسال ایجاد اشتغال در رشته‌های صنایع‌دستی سراسر استان همدان محقق شد، افزود: هنرمندان شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد، بهار، کبودر آهنگ، رزن و فامنین در سال جاری کسب درآمد از طریق صنایع‌دستی را آغاز کرده‌اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: این هنرمندان در رشته‌های منبت، معرق، مصنوعات چوبی، سفال، مروار بافی، چرم و سراجی سنتی، سرمه دوزی، گلیم بافی و ساز سنتی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه تعداد هنرمندان مرد که در سال جاری مشغول به کار شده اند، هزار و 240 صنعتگر است، خاطرنشان کرد: 626 هنرمند زن نیز در سال جاری در رشته های صنایع‌دستی همدان شاغل شده‌اند.

نخستین هنرمند همدانی بیمه شد

عباسی با اشاره به بیمه شدن نخستین هنرمند صنایع‌دستی همدان، اظهار داشت: در سال جاری نخستین هنرمند این استان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی بهره مند شد.

بهجت عباسی افزود: محمد حسن صفایی فرد هنرمند رشته تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نخستین صنعتگر بیمه شده در استان همدان است.

عباسی با بیان اینکه پرونده‌های 350 هنرمند از استان همدان تکمیل و به اداره کل تأمین اجتماعی همدان ارسال شده است، اضافه کرد: این صنعتگران با شرکت در آزمون‌های اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای گواهی مهارت فنی خود را دریافت کرده‌اند.

وی از شناسایی 25 هزار هنرمند فعال در استان همدان خبر داد و گفت: اطلاع رسانی برای بیمه هنرمندان از طریق صدا و سیما، نصب بنر در شهرها، برگزاری جلسه با تشکل‌ها و اتحادیه‌ها انجام شده و در حال حاضر پرونده 300 هنرمند عرصه صنایع‌دستی استان همدان در حال بررسی است .

عباسی خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها پس از گذراندن مراحل لازم به اداره کل تأمین اجتماعی استان همدان فرستاده می‌شود.