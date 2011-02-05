به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه 16 بهمن ماه تالار اندیشه حوزه هنری میزبان نشست خبری سومین جشنواره داستان انقلاب بود که با حضور امیرحسین فردی دبیر و محمد ناصری مسئول کمیته داوران برگزار شد.

در ابتدای نشست فردی با اشاره به اینکه داستان انقلاب با خود انقلاب متولد شده ولی رشد آن همگام با آن نبوده است بیان کرد: داستان انقلاب سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود ولی در این باره کسی کوتاهی نکرده است بلکه شرایط کشور به گونه‌ای بود که امر دیگری به نام دفاع مقدس در اولویت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در ساحت ادبیات هم داستان دفاع مقدس مطرح شد و جنگی که با آن گستردگی پیش آمده بود لازم بود که در اولویت قرار گیرد. مراکز تصمیم گیری، رسانه‌ها و نویسندگان هم به دفاع قدس پرداختند که آثار شاخصی در حوزه داستان، خاطره و زندگینامه در این زمینه نوشته شده است.

مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری توضیح داد: وقتی تب و تاب ادبیات دفاع مقدس کمی فرونشست بار دیگر بحث ادبیات انقلاب ایجاد شد و این جشنواره که امسال سومین دوره آن برگزار می‌شود یکی از نتایج آن است.

در ادامه نشست ناصری اشاره کرد: در این دوره بخش نوجوان به جشنواره اضافه شد که این یکی از مهم‌ترین ویژگی های این دوره از جشنواره است. در بخش داستان نوجوان 50 اثر رسیده که این آثار هم رمان و داستان بلند هستند هم داستان کوتاه. در بخش بزرگسال هم 320 اثر بلند و کوتاه و رمان تا پایان دیماه به دبیرخانه رسید.

مسئول کمیته داوران سومین جشنواره داستان انقلاب افزود: در حال حاضران داوران در هر دو بخش مشغول داوری هستند که نتایج در پایان بهمن اعلام خواهد شد و مراسم اختتامیه و اهدای جوایز اسفندماه برگزار می‌شود. ما در این دوره در بخش رمان و داستان بلند به اثر برگزیده 10 میلیون، اثر برتر 6 میلیون و اثر تقدیری 4 میلیون جایزه می‌دهیم که در بخش بزرگسال و نوجوان این رقم‌ها یکسان است ولی در بخش داستان کوتاه جوایز به همان ترتیب رقم های 1 میلیون، 750 و 500 هزارتومان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه نویسندگان جوان و شهرستانی استقبال خوبی از جشنواره داشته‌اند توضیح داد: از آنجا که در داوری ما به آثار توجه داریم نه نویسنده آن ، به همین دلیل این امکان وجود دارد آثار نویسندگان ناشناخته گوی رقابت از نویسندگان شناخته شده بربایند همانطور که در دوره پیشین هم این اتفاق افتاد.

ناصری اضافه کرد: امسال بخش جنبی که ویژه تقدیر از نویسنده یا چهره‌ ادبی خاصی باشد نداریم ولی اضافه شدن بخش نوجوان مهم‌ترین تغییر این دوره است.

در بخش دیگر نشست امیرحسین فردی با گله از اینکه وضعیت داستان انقلاب در 32 سال گذشته به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته است تشریح کرد: باید همه داستان‌هایی که به نوعی به انقلاب مربوط می شود توسط هر گروه و خط فکری که نوشته شده است چه آنهایی که در داخل نوشته شده و چه آنهایی که در خارج نوشته شده‌اند، گردآوری و بررسی شود تا ببینیم وضعیت داستان انقلاب چگونه است. این امر کاری بزرگ است که تاکنون از آن غفلت شده است. البته چند سال پیش صحبت‌هایی با ارشاد انجام دادیم ولی نهایی نشد.

ناصری مسئول کمیته داوری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه بر اساس چه تعریف و معیاری داستان‌های رسیده را به عنوان "داستان انقلاب" دانسته و به چرخه داوری وارد کردید؟ توضیح داد: تمام آثار رسیده خوانده شد و پس از یک ریزش اولیه منتخبی از آنها به داوران داده شد. ملاک اصلی ما رعایت اصول داستان نویسی بود و در بحث محتوایی هم آثاری که به حوزه تاریخی انقلاب از سال 32 تا شروع جنگ تحمیلی می‌پرداخت مورد توجه قرار دادیم.

وی همچنین درباره این سوال مهر که آیا آثاری که در این بازه تاریخی نمی‌گنجید از داوری بازماند؟ عنوان کرد: ما نگاه تاریخی داشتیم ولی آثاری هم که به دستمان رسید به گونه‌ای نبود که از تاریخ انقلاب در همان بازه ای که اشاره شد خارج باشد ولی در سال آینده حتما این موضوع را مدنظر خواهیم داشت که داستان انقلاب را گسترده‌تر و فراتر از یک بازه تاریخی ببینیم.

فردی دبیر جشنواره درباره اینکه چرا آثار دوره‌های پیشین با تاخیر به چاپ رسیده است تصریح کرد: تعدادی از برگزیدگان وقتی متوجه شدند قرار است آثارشان به چاپ برسد تصمیم گرفتند در تعامل با داوران از نقاط ضعف و قوت آثارشان بیشتر مطلع شوند و پس از یک بازنویسی و بازنگری آنها را برای چاپ بدهند و این باعث تاخیر شد وگرنه دبیرخانه و انتشارات سوره مهر همان موقع هم آمادگی چاپ آثار را داشت.

وی درباره بحث های مالی و تعامل با وزارت ارشاد درباره جشنواره گفت: حمایت مالی جشنواره در بخش جوایز با وزارت ارشاد است و هزینه‌های ستادی را حوزه هنری پرداخت می‌کند. حمایت مالی ارشاد به معنای دخالت آنها در مسائل داوری و برگزاری جشنواره نیست بلکه حوزه و ارشاد در یک مشارکت و اعتماد متقابل این موضوع را مدیریت کرده‌اند. آنها فقط روز اختتامیه جایزه برگزیدگان را می‌دهند و اصلا در جریان دیگر امور اجرایی و داوری نیستند.

فردی همچنین در پاسخ مهر مبنی بر اینکه چرا جایزه برگزیدگان بخش داستان کوتاه رقم خیلی پایین‌تری نسبت به داستان بلند و رمان است؟ عنوان کرد:بدون اینکه بخواهم درباره ساختار نگارش این داستان کوتاه قضاوت کنم ولی از لحاظ زمانی که صرف نوشتن یک رمان و داستان کوتاه می‌شود باید گفت که گاه چند سال وقت برای نوشتن یک رمان گذاشته می‌شود اما داستان کوتاه این دامنه‌ها را ندارد و شاید بشود گفت از این منظر ساده‌تر است ولی در کل موافقم که باید جوایز رقم بالاتری داشته باشد.

در پایان نشست ناصری داوران جشنواره را اینگونه معرفی کرد: در بخش بزرگسال محسن پرویز، صابر امامی، فیروز زنوزی جلای، وحید جلیلی و من و در بخش نوجوان ابراهیم زاهدی مطلق، خسرو باباخانی، محمدکاظم مزینانی، سمیرا اصلانپور و مهدی کاموس داوری را برعهده دارند.