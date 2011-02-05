پنج پروژه عمرانی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: خوابگاه خواهران و دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، فاز دوم سایت کارگاهی و آموزشی آموزشکده الغدیر زنجان، هفت کیلومتر اول جاده زنجان بیجار که به صورت چهار بانده شده است و جایگاه تک منظوره سوخت CNGواقع در سایت کارگاهی در پنجمین روز از ایام دهه فجر افتتاح شد.

رئوفی نژاد تعداد پروژه های افتتاح و کلنگ زنی در ایام دهه فجر را 232 پروژه عنوان کرد و افزود: این تعداد پروژه با اعتبار 145 میلیارد تومان در این ایام بهره برداری شده یا کلنگ زنی می شود.

وی با بیان اینکه پروژه ها در بخش های مختلف کشاورزی، عمرانی، صنعت، معدن، آموزشی، بهداشتی، راه، گاز، روستایی و شهری است اظهار داشت: با افتتاح این پروژه ها شاهد آثار و برکات آن در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های اشتغال، ارتقای سطح آموزشی و بهداشتی و عمران و آبادانی روستاها و شهرها خواهیم بود.

استاندار زنجان ضمن تبریک ایام دهه فجر با اشاره به شروع قیام های برگرفته از انقلاب اسلامی ایران در کشورهای اسلامی گفت: در حال حاضر شاهد صدور انقلاب و تحقق انقلاب امام در همه نقاط دنیا به ویژه در کشورهای اسلامی هستیم.