  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

پنج پروژه عمرانی در زنجان افتتاح شد

پنج پروژه عمرانی در زنجان افتتاح شد

زنجان - خبرگزاری مهر: پنج پروژه عمرانی شهر زنجان در پنجمین روز از ایام مبارک دهه فجر با حضور استاندار افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد پیش از ظهر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه ها در جمع خبرنگاران گفت: خوابگاه خواهران و دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان، فاز دوم سایت کارگاهی و آموزشی آموزشکده الغدیر زنجان، هفت کیلومتر اول جاده زنجان بیجار که به صورت چهار بانده شده است و جایگاه تک منظوره سوخت CNGواقع در سایت کارگاهی در پنجمین روز از ایام دهه فجر افتتاح شد.

رئوفی نژاد تعداد پروژه های افتتاح و کلنگ زنی در ایام دهه فجر را 232 پروژه عنوان کرد و افزود: این تعداد پروژه با اعتبار 145 میلیارد تومان در این ایام بهره برداری شده یا کلنگ زنی می شود.

وی با بیان اینکه پروژه ها در بخش های مختلف کشاورزی، عمرانی، صنعت، معدن، آموزشی، بهداشتی، راه، گاز، روستایی و شهری است اظهار داشت: با افتتاح این پروژه ها شاهد آثار و برکات آن در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های اشتغال، ارتقای سطح آموزشی و بهداشتی و عمران و آبادانی روستاها و شهرها خواهیم بود.

استاندار زنجان ضمن تبریک ایام دهه فجر با اشاره به شروع قیام های برگرفته از انقلاب اسلامی ایران در کشورهای اسلامی گفت: در حال حاضر شاهد صدور انقلاب و تحقق انقلاب امام در همه نقاط دنیا به ویژه در کشورهای اسلامی هستیم.

کد مطلب 1245930

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها