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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۸

نشست خبری پرسپولیس دوشنبه برگزار می‌شود/ کاپیتان جدید پاسخ می دهد

نشست خبری پرسپولیس دوشنبه برگزار می‌شود/ کاپیتان جدید پاسخ می دهد

نشست خبری تیم فوتبال پرسپولیس با حضور حبیب کاشانی، محمود خوردبین، علی دایی و سپهر حیدری روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری تیم فوتبال پرسپولیس پس از انجام نخستین دیدار سرخپوشان در نیم فصل دوم دهمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 14 روز دوشنبه 18 بهمن ماه در سالن اجتماعات شهرداری منطقه 9 (واقع در خیابان آزادی، نبش بلوار استاد معین) برگزار می‌شود.

در این نشست حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین سرپرست تیم، علی دایی سرمربی و سپهر حیدری کاپیتان تیم فوتبال این باشگاه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهند بود.

در نشست‌های پیشین خبری باشگاه پرسپولیس کریم باقری، شیث رضایی و علیرضا حقیقی به عنوان کاپیتان های پرسپولیس پاسخگوی سوالات مطرح شده بودند اما در نشست روز دوشنبه، سپهر حیدری کاپیتان جدید این تیم به پرسش ها پاسخ می‌دهد.

کد مطلب 1245934

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