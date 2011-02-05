به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجامند مدیر اجرایی این نمایشگاه از برگزاری مراسم نورافشانی در فضای باز نمایشگاه و همچنین به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران اسلامی توسط پاراگلایدر سواران، به مناسبت روز 22 بهمن ماه خبرداد.



وی افزود: در طول ایام برگزاری نمایشگاه برنامه‌های ویژه‌ای با موضوع آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، مسائل شهری و شهروندی و آموزش مهارت‌های ذهنی برای کودکان برگزار خواهد شد.



مدیر اجرایی نمایشگاه بین‌المللی سرگرمی‌های کودک و نوجوان گفت: با حضور شرکت‌های ایرانی و خارجی، فرصتی فراهم آمده است تا عموم علاقه‌مندان و فعالان عرصه سرگرمی‌های کودک و نوجوان، از نزدیک با آخرین دستاوردهای فناوری در زمینه تولید وسایل و تجهیزات شهربازی آشنا شوند.



سومین نمایشگاه بین المللی سرگرمی‌های کودک و نوجوان به همت مؤسسه نشر شهر، وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از 20 لغایت 23 بهمن ماه جاری و در فضایی بالغ بر 2500 متر مربع، در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفتگو برگزار می‌شود.



شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.

