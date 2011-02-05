به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجامند مدیر اجرایی این نمایشگاه از برگزاری مراسم نورافشانی در فضای باز نمایشگاه و همچنین به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران اسلامی توسط پاراگلایدر سواران، به مناسبت روز 22 بهمن ماه خبرداد.
وی افزود: در طول ایام برگزاری نمایشگاه برنامههای ویژهای با موضوع آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، مسائل شهری و شهروندی و آموزش مهارتهای ذهنی برای کودکان برگزار خواهد شد.
مدیر اجرایی نمایشگاه بینالمللی سرگرمیهای کودک و نوجوان گفت: با حضور شرکتهای ایرانی و خارجی، فرصتی فراهم آمده است تا عموم علاقهمندان و فعالان عرصه سرگرمیهای کودک و نوجوان، از نزدیک با آخرین دستاوردهای فناوری در زمینه تولید وسایل و تجهیزات شهربازی آشنا شوند.
سومین نمایشگاه بین المللی سرگرمیهای کودک و نوجوان به همت مؤسسه نشر شهر، وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، از 20 لغایت 23 بهمن ماه جاری و در فضایی بالغ بر 2500 متر مربع، در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران، واقع در بوستان گفتگو برگزار میشود.
شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.
همزمان با برگزاری سومین نمایشگاه بینالمللی سرگرمیهای کودک و نوجوان و فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر، برنامههای متنوعی در این نمایشگاه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رجامند مدیر اجرایی این نمایشگاه از برگزاری مراسم نورافشانی در فضای باز نمایشگاه و همچنین به اهتزاز درآوردن پرچم مقدس ایران اسلامی توسط پاراگلایدر سواران، به مناسبت روز 22 بهمن ماه خبرداد.
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