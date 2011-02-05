آرای هابرماس بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستوفر زون استاد فلسفه در دانشگاه ماساچوست در بوستون در قالب مقاله‌ای که در کتاب "پساسکولاریسم و نسل دوم نظریه انتقادی" منتشر شده به بررسی آرای هابرماس که از فیلسوفان معاصر و از نسل دوم فیلسوفان مکتب انتقادی است، پرداخته است. این مجلد دربردارنده آرای فیلسوفانی چون فوکو، لوئیس آلتوسر، ژیل دلوز، ژاک دریدا، فرانسوا لیوتار و پیر بوردیو است.

گادامر و ریکور و میراث پدیدارشناسی، چرخش زبانی در فلسفه قاره‌ای، رورتی در میان فیلسوفان قاره‌ای و شالوده شکنی و نظریه ادبی مدرسه ییل سایر موضوعاتی هستند که در این اثر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اثر حاضر جلد ششم از مجموعه آثار "تاریخ فلسفه قاره‌ای" است که توسط آلن اسکریفت گردآوری شده است. جلد اول این اثر به بررسی آرای کانت و طرفداران او و موضوع ایده‌آلیسم می‌پردازد.

جلد دوم این مجموعه به بررسی فلسفه در قرن نوزدهم اختصاص دارد. پاسخهای انقلابی به نظم موجود عنوان فرعی این جلد است. در جلد سوم با عنوان قرن جدید به آرای برگسون و موضوعات پدیدارشناسی و علوم مدرن پرداخته شده است.

جلد چهارم این مجموعه به بررسی موضوع پدیدارشناسی و سیر تکوین آن و در جلد پنجم نیز موضوع نظریه انتقادی به ساختارگرایی مورد توجه قرار گرفته است .جلد هفتم به پساسکولاریسم و جلد هشتم به ظهور روندهای جدید در فلسفه قاره‌ای می‌پردازد.