تاسیس زنجیره هتلهای مسلمانان در جهان / واکنش به حوادث مصر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در دومین نمایشگاه بین المللی حلال در تهران با اشاره به تحولات اخیر به وجود آمده در مصر گفت: نهضت بیداری در کشور مصر اتفاق افتاده است، به غیر از جنبه سیاسی شکوفایی فرهنگی را نیز دنبال می کند چرا که در کشور مصر که میانه سنی 24 سال دارد 50 درصد جمعیت زیر 24 سال هستند و حرکت عمده انقلابی که در روزهای اخیر در این کشور اتفاق افتاده، بر عهده جوانان است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نماد کار جوانان مصری نماز خواندن و سردادن شعار الله اکبر است، یعنی جوانان می خواهند بعد از بیش از ربع قرن تحمیل برخی نمادهای فرهنگی غیر خودی پیشرفت ریشه های اصیل هویت اسلامی را فریاد بزنند که این حرکتی مبارک است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط برخی رسانه های غربی در تحلیل موضوع اتفاقات مصر همان خطای گذشته اسلام هراسی را تکرار می کنند و در بسیاری از تحلیلهای کارشناسی از زبان کارشناسان اعلام می کنند که اگر اسلامگراها حکومت را به دست بگیرند مشکلات بسیاری بروز خواهد کرد.

به گفته نهاوندیان، حوادث 30 سال گذشته مصر بر طبق اسلام هراسی است اما باید پذیرفت که واقعیت بیداری جوامع اسلامی در طول تاریخ ممکن است به لحاظ نظرات سیاسی متفاوت باشد اما تمامی آنها در یک امر اجتماع نظر دارند و آن صحه بر هویت اسلامی است، یعنی تا زمانی که سیاستمداران غربی با این مطلب کنار نیایند اتفاقات به این صورت پیش خواهد رفت.

نهاوندیان ادامه داد: تجلی این حقیقت توفنده را می توان در تظاهرات سیاسی یا آثار هنری که در جوامع اسلامی با تکیه بر اصالت‌های اسلامی دیده می شود مشاهده کرد البته حلال نیز نماد دیگری از این مطلب است.

وی اظهار داشت: خوب است از هر فرصتی که در اختیار داریم برای شناساندن روح تعالی جویی اسلامی استفاده کنیم و رسانه ها نیز برای شناختن بیشتر این فرهنگ اصیل اسلامی تلاش کنند.

نهاوندیان در خصوص موضوع غذای حلال خاطر نشان کرد: بحث حلال غیر از اینکه جنبه قدرتمند فرهنگی دارد جنبه اجتماعی و سیاسی مقتدری را نیز در خود جای داده و نشان حلال در غذاها نمود بیشتری یافته است. با تصویب استاندارد واحد حلال جنبه دیگری نیز از موضوع حلال مورد تاکید قرار گرفت و آن نماد وحدت مسلمانان است؛ به نحوی که مسلمانان اگر چه تفاوتهای رفتاری و اجتماعی را دارند ولی زمینه مشترکات عظیمی را نیز با خود یدک می کشند و حرکت حلال هم اکنون تبدیل به نماد وحدت مسلمانان شده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: علیرغم تفاوت نظرهای کارشناسی در موضوع هلال قرار است همه با هم حرکت کرده و پیش روند، ضمن اینکه جنبه سوم نشان حلال نماد همکاری اقتصادی مسلمانان جهان است همان آرزویی که کشورهای اسلامی جنبه های اقتصادی معاملات خود را نیز گسترش دهند. این آرزوی جمعی مسلمانان در طول سالیان متمادی بوده است اما نیاز به یک فرمول عملی داشت و هم اکنون بحث هلال جلوه گاه عملی برای تحقق این آرزو پیدا کرده است.

نهاوندیان اظهار داشت: برآورد این است که بازار حلال بازار چند میلیارد دلاری است؛ لذا می توان در این حوزه از این فرصت فرهنگی - اجتماعی استفاده کرد و مبادلات خود را با کشورهای دنیا افزایش داد.

به گفته وی، موضوع حلال تنها محدود به غذا نمانده و زمانی که نشان حلال تنها در مورد مواد خوراکی موضوعیت داشت گذشته است. بلکه هم اکنون مباحث جدی حلال در موضوعاتی نظیر دارو، لوازم بهداشتی، خدمات، توریسم و هتل داری نیز نمود یافته است به خصوص همزمان با تجربه ارزشمندی که در بحران جهانی اقتصاد پیدا شد و موسسات بانکداری اسلامی کمترین لطمه را نسبت به سایر موسسات مالی از موضوع بحران دیدند.

وی گفت: از نظر عملی نیز توجه به بحث حلال یک بحث سودآور است و برخی از سنجیده های هتل داری بین المللی در حال رونق و گسترش است به نحوی که در هفته گذشته گزارشی منتشر شده بود که یکی از موارد آن نتیجه گیری در مورد ارائه خدمات تصویری ویدئویی در هتلهای کشورهای اسلامی بود که بر این اساس تصمیم گرفته شده که از توزیع برخی محصولات فرهنگی غیر اخلاقی در هتل ها اجتناب شود. وی گفت: بازار دارد دیکته می کند که ملاحظات اجتماعی و اخلاقی رعایت شود.

رئیس اتاق بازرگانی افزود: چه اشکال دارد که مسلمانان زنجیره هتلهای مسلمانان را تاسیس کنند و نشان حلال برای خانوارها این اطمینان را حاصل کند که مشکلی به لحاظ مذهبی در محصولات فرهنگی و خوراک یک خانوار در زمان اقامت در هتل های حلال بوجود نمی آید.

به اعتقاد نهاوندیان، موضوع حلال نهضت تکیه بر هویت فرهنگی اسلامی و بحث حلال تنها جنبه اقتصادی ندارد و جنبه فرهنگی مقتدری را دنبال می کند.