مجید آوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص توسعه صنعت و معدن در استان و جایگاه کشوری آن گفت: قم در بخش صنعت در رتبه دوازدهم، در بخش معادن رتبه هجدهم و در بخش صنعت و معدن در جایگاه پانزدهم کشور قرار دارد.



وی در ادامه هدفمندی یارانه‌ها را گامی در مسیر توسعه بخش صنعت و معدن کشور و استان دانست و افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شده تا مصارف انرژی در کشور به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و این امر باعث آزادسازی بخش زیادی از انرژی از محل صرفه جویی در بخش‌های دیگر از جمله مصارف خانگی و به کارگیری آن در بخش زیرساخت‌ها، اقتصاد، کشاورزی و صنعت می‌شود.



تأثیر هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت



رئیس سازمان صنایع و معادن در خصوص دیگر مزیتهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: صنایع برای توسعه و رشد، نیاز به تکنولوژی‌های نوین دارد، در صورتی که در بخش صنعت ما بیشتر از دستگاه‌های دست دوم، فرسوده یا با تکنولوژی پایین و انرژی بر استفاده می‌شود که این امر راندمان کار را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.



وی تصریح کرد: با اجرای قانون هدفمندی و گران شدن انرژی از این پس صنعتگران به سمت خرید دستگاه‌ها و ماشین آلات همسو با تکنولوژی روز و با مصرف کم پیش می‌روند و این امر راندمان کار در بخش صنعت را بالا خواهد برد.



آوری فرد اجرای قانون هدفمندی را موجب تحولی در تولید محصولات دانست و گفت: تا قبل از این صنعتگران در داخل کالاهایی را تولید می‌کردند که بسیار پرمصرف بود و همین امر نیز باعث می‌شد تا این کالاها اجازه ورود به کشورهای اروپایی و کشورهایی که قیمت انرژی در آنها بالا بود پیدا نکنند.



وی اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی قیمت انواع انرژی بالا رفته است و همین امر هم موجب می‌شود که مصرف کنندگان داخلی نیز به سمت خرید کالاهای کم مصرف سوق پیدا کنند و این تحولی را در تولید کالاهایی کم مصرف و رقابتی شدن واحدهای صنعتی در تولید محصول با کیفیت که ارزش صادرات را هم داشته باشد، به وجود خواهد آورد.



افتتاح 13 طرح بزرگ صنعتی استان



رئیس سازمان صنایع و معادن استان قم در ادامه از آماده بهره برداری شدن 13 طرح بزرگ صنعتی استان در سی دومین سالروز بهار انقلاب اسلامی، خبر داد.



آوری فرد گفت: این طرح‌های صنعتی به میمنت ایام فرخنده فجر با سرمایه گذاری بالغ بر400 میلیارد بصورت ارزش ریالی در شهرک صنعتی شکوهیه، سلفچگان و ناحیه صنعتی امید راه اندازی می‌شود.



وی افزود: این واحد‌ها عمدتاً در زمینه تولید محصولات غذایی، صنایع فلزی، کانی غیرفلزی و محصولات شیمیایی فعال هستند.

آوری فرد ادامه داد: با بهره برداری از این طرحهای صنعتی برای 400 نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود.



رئیس سازمان صنایع و معادن قم در پایان اظهار داشت: از بین 13 طرح صنعتی مذکور سه طرح منتخب در محل شهرک صنعتی شکوهیه با حضور استاندار و معاون وزیر صنایع و معادن و سایر مسئولین کشوری به صورت رسمی افتتاح خواهند شد.