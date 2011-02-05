احمد وحیدی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به پروژه های ماهواره‌ای کشور افزود: در حال حاضر ماهواره‌هایی را در دستور کار قرار دادیم که در موعد مقرر پرتاب خواهند شد.

وی همچنین افزود: دو ماهواره فجر و رصد در ایام دهه فجر رونمایی می‌شوند. زمان پرتاب این دو ماهواره متعاقباً اعلام می شود.

وی همچنین به حمایت‌های وزارت دفاع از برگزیدگان جشنرواه بین‌المللی خوارزمی اشاره کرد و ادامه داد: برنامه‌های متنوعی در حوزه تحقیقات و فناوری و اجرای پروژه‌های کلان در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این نشان دهنده عزم جدی این وزارتخانه برای حمایت از پروژه‌های علمی است.

وحیدی همچنین تبدیل ایده به محصول را از اولویت‌های این وزارتخانه ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا برنامه‌هایی که در این وزارتخانه‌ها اجرایی می‌شود در راستای تبدیل ایده به محصول خواهد بود.