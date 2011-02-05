سفر هیئت بلندپایه نظامی ایران به مسقط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن عمان، امیر سرتیپ "مصطفی سلامی" روز گذشته در راس هیئتی وارد مسقط شد و با "راشد بن سیف بن محسن الشیدی" معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح پادشاهی عمان دیدار و گفتگو کرد.

خاطر نشان می شود امیر سرتیپ سلامی علاوه بر معاونت ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیته مشترک نظامی ایران و عمان نیز محسوب می شود.

در مراسم استقبال از امیر سلامی سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابسته نظامی کشورمان در مسقط حضور داشتند.

حضور در نشست کمیته مشترک نظامی ایران و عمان از اصلی ترین برنامه های این سفر اعلام شده است.