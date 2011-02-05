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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۵

بهره برداری از 6 طرح تعاون روستایی گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: در دهه مبارک فجر بهره برداری از شش پروژه عمرانی و خدماتی در شبکه تعاون روستایی استان آغاز شد.

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این پروژه ها با اعتبار دو میلیارد و 650 میلیون ریال از محل منابع داخلی شبکه به بهره برداری می رسد.

وی این پروژه ها را شامل انبارهای ذخیره سازی شهرستان های کردکوی با ظرفیت هزار و 500 تن، بندر گز 500 تن، مینودشت دو 500 تن برای خرید و ذخیره محصولات کشاورزی، باسکول 50 تنی و فروشگاه مصرف بندر گز و باسکول 60 تنی کردکوی، ذکر کرد.

اسدی اضافه کرد: با افتتاح و بهره برداری از پروژه های این سازمان برای 14 نفر هم فرصت شغلی جدید فراهم می شود.

همزمان با دهه فجر 1631 طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزا در گلستان بهره برداری و کلنگ زنی می شود.

کد مطلب 1245957

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