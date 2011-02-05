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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۲۲

ترابیان به مهر خبر داد:

دیدار تیم های امید ایران و قطر لغو شد/ کارشکنی از سوی قطری ها بود!

دیدار تیم های امید ایران و قطر لغو شد/ کارشکنی از سوی قطری ها بود!

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال از لغو دیدار تدارکاتی تیم های فوتبال امید ایران و قطر در تهران خبر داد و گفت: به دلیل ناهماهنگی قطری ها این مسابقه برگزار نخواهد شد.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان این مطلب افزود : تمامی مقدمات برگزاری دیدار تدارکاتی ایران و قطر شامل رزرو هتل ، هماهنگی حمل و نقل و ... انجام شده بود و طبق توافقات صورت گرفته، قرار بود این مسابقه روز 20 بهمن برگزار شود ولی مسئولان فدراسیون فوتبال قطر برخلاف توافقات صورت گرفته امروز اعلام کردند این مسابقه به میزبانی قطر برگزار شود که چنین امکانی برای تیم امید وجود ندارد.

ترابیان یادآور شد : گرفتن ویزا و مشکلات خروجی بازیکنان امید معمولا باید یک دوره 40 روزه را طی کند که در این فاصله کوتاه چنین امکانی برای فدراسیون فوتبال وجود ندارد و با این شرایط مسابقه مذکور برگزار نخواهد شد.

وی در مورد احتمال جایگزینی حریفی دیگر به جای قطر تصریح کرد: در این فاصله کوتاه چنین امکانی وجود ندارد و امیدوارم با توافق مربیان تیم امید این دیدار تدارکاتی مقابل یکی از تیم های مطرح باشگاهی کشور برگزار شود. 

تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای روز 4 اسفند درمرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن مقابل تیم امید قرقیزستان در تهران آماده می کند. دیدار برگشت این دو تیم روز 18 اسفند در بیشکک برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1245960

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