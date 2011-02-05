حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت بازیکنانش پیش از دیدار با مس کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوی خوبی را در ترکیه برگزار کردیم اما پس از بازگشت به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی، نتوانستیم تمرینات‌مان را به شکل دلخواه پیگری کنیم. در مجموع شرایط بازیکنان تیم مطلوب است و برای پیروزی مقابل مس انگیزه بالایی داریم.

وی خاطرنشان کرد: تیم مس یکی از تیم‌های مطرح لیگ است و از نظر فنی، بازیکنان و جایگاه در جدول رده‌بندی لیگ شرایط خوبی دارد، اما بازیکنان ما از انگیزه بالایی برای موفقیت در این دیدار و کسب پیروزی برخوردارند و شک نکنید برای رسیدن به سه امتیاز این بازی تلاش مضاعفی خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز اضافه کرد: هدفمان این است در نیم فصل دوم با رفع مشکلات تیم، امتیازات لازم را بدست آوردیم و بتوانیم سهمیه شهرداری را در لیگ برتر حفظ کنیم، البته جایگاه برایمان مهم نیست و تنها می‌خواهیم سقوط نکنیم.

وی با بیان اینکه پیش از این تجربه چنین شرایطی را در تیم پیکان داشته است، افزود: البته شرایط شهرداری از پیکان سخت‌تر است زیرا خودم تیم پیکان را بسته بودم اما در اینجا از هفته دهم تیم را تحویل گرفتم اما امیدوارم در این شرایط سخت هم تیم را در لیگ برتر نگه دارم.

درخشان در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر با بیان اینکه از روز نخست مشخص بود تیم ملی را دست فردی ناوارد داده‌اند، تاکید کرد: متاسفانه در این مدت شرایط تیم ملی مانند کسی بود که با یک مویز گرمی‌اش می‌کند و با یک غوره دچار سردی می‌شود. تیم ما با آن مربی نوسانات زیادی داشت و در نهایت وی با وعده و وعید همه را گول زد.

وی انتخاب افشین قطبی را بزرگترین اشتباه دانست و اظهار داشت: با این مربی نتوانستیم به اهداف فوتبالی خود دست یابیم اما امیدوارم مربی بعدی که انتخاب می‌‍شود، بتواند تیم ملی را به جایگاهش برساند. البته از مسئولان می‌خواهم از امروز برای آینده برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند تا دیگر شاهد این شکست‌ها نباشیم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز در پایان در مورد انتخاب سرمربی خارجی برای تیم‌ ملی گفت: امیدوارم این مربی کارشناسی‌تر انتخاب شود. ضمن اینکه باید یک مربی را برای تیم ملی در نظر بگیرند که از نظر دانش و تجربه در سطح بالایی قرار داشته و بتواند با تکیه بر توانایی‌هایش به فوتبال ایران کمک کند.

دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری تبریز و مس کرمان از هفته بیست و چهارم رقابت‌های ساعت 15 فردا یکشنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.