یکشنبه روز"میثاق با شهدا"/ مهار آتش در لوله انتقال گاز به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، یک منبع مصری اعلام کرد که آتش سوزی در منطقه "الشیخ زوید" که در پی انفجار خط لوله انتقال گاز به رژیم صهیونیستی رخ داده بود مهار شده است. این انفجار منجر به نشت گاز و تلفات انسانی نشد.

صبح امروز افراد ناشناس خط لوله انتقال گاز به سرزمین های اشغالی در نزدیکی نوارغزه در منطقه الشیخ زوید در شمال صحرای سینا را منفجر کرده بودند.

این در حالی است که مسئولان مصری مدعی شده اند این انفجار توسط عوامل خارجی صورت گرفته است. مقامات دولت مصر طی روزهای گذشته همچنین ادعا کرده اند که قیام مردمی مصر با حمایت مالی و معنوی طرف های خارجی برپا می شود.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز گزارش داد که معترضین مصری فردا یکشنبه را روز "میثاق با شهدا" نامیده اند و تظاهرات گسترده ای برپا خواهند کرد.

همچنین حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که طی چند روز اخیر برای باقی ماندن در قدرت به هر وسیله ای متوسل شده است و وعده های بسیاری به مردم این کشور داده است هم اکنون نشستی را با وزیران اقتصاد از جمله دارایی، نفت، تجارت و صنعت در کاخ ریاست جمهوری برگزار کرده است.

رویترز نیز به نقل از محمد البرادعی یکی از سران اصلی اپوزسیون در مصر از احتمال نامزدی وی برای انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

وی گفت: من آماده ام به روند تغییر سیاسی در مصر کمک کنم و اگر فرصت برای برگزاری انتخابات سالم و شفاف فراهم شود نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهم شد.