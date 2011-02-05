توسعه کرمانشاه در فضای همدلی و توام با آرامش امکان پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی صبح شنبه در دیدار با روسا و اساتید بسیجی دانشگاه های استان اظهار داشت: به طور قطع در فضای همدلی و آرامش می توان استان را توسعه داد، بنابراین می خواهیم فضایی در استان حاکم باشد که بدون هرگونه تنش و اختلاف، بتوانیم کارنامه موفقی برجای بگذاریم.

وی تاکید کرد: ما به فضایی نیاز داریم که به دور از هرگونه تنش و با دلسوزی در پی رفع مشکلات و عقب ماندگی های استان باشیم و بتوانیم به نحو مطلوبی تصمیم گیری و کار کنیم.

هاشمی ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب ما مرهون اراده ملت، رهبری مدبرانه امام خمینی (ره) و جانفاشانی های شهداست و پس از 32 سال به عنوان الگوئی برای دیگر ملتهای دنیا از جمله تونس و مصر تبدیل شده است.

وی افزود: انقلاب امروز مردم مصر و تونس شباهت بسیاری به انقلاب اسلامی ایران در سال 57 دارد اما از حیث رهبری هیچگاه به پای انقلاب اسلامی نخواهد رسید.

استاندار کرمانشاه به جایگاه امروز کشورمان و پیشرفتهایی که در زمینه های هسته ای، نانوتکنولوژی، دانش دفاعی و.. اشاره کرد و گفت: به طور حتم این روند، مطلوب زورگویان و استکبارگران نیست و آنها با دخالتها، سیاه نمایی ها و تحریمها قصد دارند تا در این روند شتابان ملت ایران اخلال ایجاد نمایند.

وی ادامه داد: چنین وضعیتی می طلبد که مشکلات کشور را احصا و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و برای آنها راهکار بیابیم که در واقع همان عرصه های نبرد نرم می باشد.

هاشمی تصریح کرد: بیگانگان و بدخواهان انقلاب دوست دارند تا جوانان ما را به ورطه های بی سوادی و بی بند و باری سوق دهند، لذا همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید فرموده اند، باید دانشگاهها، اساتید و دانشجویان پیشقراولان مبارزه با ترفدهای نرم دشمنان در عرصه های فرهنگی باشند.

وی اظهار داشت: صرف سخن گفتن در جنگ نرم، کارساز نیست و مشکلی را حل نمی کند زیرا لازم است با دل و جان و منطبق با برنامه های قابل عملیاتی و اجرائی شدن در این راه گام برداریم.

هاشمی از اساتید دانشگاه و فرهیختگان خواست تا ارزشهای انقلاب را به جوانان نسل امروز منتقل نمایند و اینکه تاکنون هیچ گونه ساختاری برای مسایل فرهنگی تعریف نشده را یکی از ایرادها دانست و از اساتید خواست تا در این زمینه با تهیه پکیج فرهنگی، به احصای مشکلات امروز کشور و استان بپردازند.

وی این رویه که برخی صرفاً ژست اخلاقی می گیرند و وانمود می کنند که تنها آنان ارزش مدارند را یک ایراد و عیب اخلاقی توصیف کرد و گفت: با خلوص نیت و ندزدیدن از کار، می توان در میان جوانان جاذبه ایجاد کرد.

هاشمی در ادامه گزارشی از فعالیتهای انجام شده در استان طی مدتی که بعنوان استاندار کرمانشاه منصوب شده است را ارائه داد و از پیشرفت 20 پله ای مسکن مهر استان، رتبه اول صادرات غیر نفتی کشور، ارتقای آمار راهیان نور به طرزی چشمگیر، تکریم خانواده های شهدا و ایثارگران، ساخت یادمان و اختصاص اعتبار برای گلزار شهدا و.. سخن گفت.

وی تصریح کرد: در سالی که از سوی رهبر معم انقلاب با عنایت به چشم انداز کشور به عنوان سال همت و کار مضاعف نامگذاری شده است، باید همگان تلاش خود را برای تعالی و توسعه استان بکار گیریم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به لزوم بهره گیری از نظرات و پیشنهادات اساتید و دانشجویان برای دور سوم سفر ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: اگر اساتید پیشنهادی یا راهکاری دارند، می توانند آنها را ارایه دهند تا در دیداری که با معاون اول رئیس جمهور پیش از سفر دور سوم خواهیم داشت، آنها را آماده تصویب در هیئت دولت نمائیم.