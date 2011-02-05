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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

تصویر پنگوئن باغبان /

عرضه پنگوئن باغبان برای پرورش گیاهان بدون نیاز به خاک

عرضه پنگوئن باغبان برای پرورش گیاهان بدون نیاز به خاک

یک شرکت تولیدکننده سخت افزارهای باغبانی آپارتمانی آسان و بدون خاک دستگاهی را عرضه کرده است که ظاهری شبیه به پنگوئن دارد و می تواند بدون نیاز به خاک هر نوع گیاه آپارتمانی را پرورش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرورش گیاهان آپارتمانی بسیار زیبا و مفید است اما نگهداری از آنها نیازمند صرف وقت و مراقبت بالایی است. به طوریکه تغییر فاکتورهای محیطی مثل نور، دما، رطوبت و کیفیت خاک می تواند موجب مرگ این گیاهان شود.

اکنون شرکت بین المللی AeroGarden تولید کننده دستگاههای گلکاری و باغبانی آسان و بدون خاک محصول جدیدی را عرضه کرده است که به صورت خودکار نور، دما و رطوبت گیاه را تنظیم می کند.

این دستگاه که AeroGarden 3 – Penguin نام دارد سخت افزاری در ابعاد یک ماشین قهوه جوش برقی است که ظاهری شبیه به پنگوئن دارد.

این پنگوئن باغبان می تواند در بالکن، حیاط خانه و داخل آپارتمان گذاشته شود و بدون سختی گیاهان زیبایی را پرورش دهد.

این پنگوئن از دو قسمت بالایی و پایینی تشکیل شده است. قسمت پایینی دارای یک سطح منفذدار است که پیاز گلها و گیاهان در درون این منافذ قرار می گیرد و این دستگاه می تواند بدون نیاز به گلدان و یا باغچه به روش "ایرو پونیک" (رشد گیاه در هوا) این پیازها را پرورش دهد.

در حالی که کاربر این دستگاه باید مواد غذایی شامل کودها و آب را مستقیما بر روی ریشه ها بریزد پنگوئن باغبان دارای یک سیستم نور "ال. ای. دی" است که شرایط دما و نور ایده آل گیاه را تامین می کند.

براساس گزارش 7 گجت، این دستگاه کاملا خودکار است و می تواند زمان آب دادن به گیاه و یا قرار دادن پیازهای جدید را به کاربر یادآوری کند. این دستگاه مستقیما بر روی سایت این شرکت به قیمت 70 دلار عرضه می شود.

کد مطلب 1245965

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