1112 فیلم در بخش ملی جشنواره فیلم100

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت ارسال آثار ، 1112 اثر به دبیرخانه ارسال شده است که از این میان تهران، آذربایجان شرقی، آذرباییجان غربی، خراسان شمالی، یزد بیشترین سهم را در ارسال آثار داشته‌اند. با توجه به محورهای جشنواره در 3بخش داستانی، انیمیش، مستند، بیشترین آمار دریافت آثار، در بخش داستانی بوده است.

همچنین 1112اثر رسیده به دبیرخانه به تفکیک بخش و موضوعات جشنواره، در سایت جشنواره فیلم 100 به نشانی www.fest100.ir به همراه مشخصات اثر شامل (اسم اثر،نام کارگردان و موضوع اثر) از روز سه شنبه 19بهمن ماه قرار می‌گیرد.

دبیرخانه جشنواره ضمن اشاره به شروع بازبینی اولیه آثار اعلام کرد: هیئت انتخاب بازبینی آثار را آغاز کرده اند که متعاقبا اسامی آنها اعلام می‌شود. لازم به ذکر است مهت ارسال آثار در بخش بین الملل تا 21بهمن ماه ادامه دارد.

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت جمعیت هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،شبکه سوم سیما و سازمان ملی جوانان و شبکه ifilm در اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.