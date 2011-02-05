سرسوزنی از خط و حقیقت امام خمینی فاصله نخواهیم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در حاشیه حضور در حرم مطهر امام راحل و تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران گفت : دولت و ملت ایران به طور پیوسته و بخصوص در ایام دهه فجر و دفاع مقدس ، تعهد، ایمان و پایمردی خود را به راه ، آرمان و مکتب امام راحل اعلام می کند و امروز فرصتی است که به نمایندگی از ملت ایران اعلام کنیم که راه نورانی امام خمینی (ره) تا فتح قله های پیشرفت و عزت و تحقق همه آرمانهای انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت.

رییس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز بر همگان آشکار شده که انقلاب اسلامی بزرگترین حرکت بعد از بعثت پیامبران الهی و در مسیر کمال جامعه انسانی قرار دارد اظهار داشت: هر روز که از عمر با برکت انقلاب می گذرد ملت ایران با نشاط تر و پرقدرت تر ،راه و آرمانهای متعالی انقلاب را ادامه می دهد.

دکتر احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: برخلاف سایر نهضت ها و حرکت هایی که به مرور زمان انرژی اولیه اش تخلیه شده و آن حرکت منحرف و یا با سستی مواجه می شود ، انقلاب اسلامی هر روز با نشاط تر و بالنده تر شده و اقدامات همه قدرت های فاسد عالم نیز نه تنها نتوانسته وقفه ای در حرکت تعالی بخش انقلاب اسلامی به وجود آورد بلکه حرکت انقلاب را پرشتاب تر کرده است.

رییس‌جمهور گفت : یکی از دلایل بالندگی و گسترش انقلاب اسلامی ارتباط انقلاب با بازیابی هویت و کرامت انسانی است .

هویت انسان حقیقتی است که زیر چرخ قدرت طلبان فاسد لگد مال شده بود و بزرگترین اقدام مستکبران ،تحقیر و باز داشتن انسان از رسیدن به قله های الهی و انسانی بود . اندیشه مادی در وجه مارکسیستی و سرمایه داری ، دست اندرکار له کردن حقیقت انسان و سوق دادن انسان از مسیر کمال به سمت خودخواهی و دنیا طلبی بود این در حالی است که انقلاب اسلامی عزت و شخصیت انسان را احیا کرد و انقلاب اسلامی به انسان، آزادی و بیداری حقیقی انسان تعلق دارد.

رییس‌جمهور علت دیگر نشاط و بالندگی انقلاب اسلامی را پیگیری آرمان هایی که انقلاب در سطح جامعه بشری دنبال می کند دانست و گفت : انقلاب در مسیر آرمانهای الهی ، برپایی جامعه سعادتمند و سرشار از عدالت ، عشق و توحید قرار دارد و باورمان این است که انقلاب اسلامی از ناحیه خدای متعال در مسیر برپایی جامعه جهانی تعبیه شده است از این رو آرمان انقلاب آرمان همه انبیاء ، مصلحان و مجاهدان عالم است.

دکتر احمدی‌نژاد افزود: هر کس در هر نقطه عالم که به دنبال ارزشهای الهی ، عدالت و کرامت انسانی است به انقلاب اسلامی علاقمند بوده و آن را متعلق به خود می داند.

رییس‌جمهور خاطر نشان کرد : پیوستگی انقلاب با دو حقیقت بازیابی هویت انسان و پیگیری عدالت و کرامت انسانی موجب شده هر روز که می گذرد انقلاب زنده تر ، با نشاط تر و پرقدرت تر در مسیر تعالی جامعه بشری حضور داشته باشد.

دکتر احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد : اگر زمانی امام راحل و ملت ایران مظلومانه راه عزت و پیشرفت را باز کردند و در این مسیر مقاومت و ایستادگی انجام دادند ،امروز نام ایران، انقلاب و آرمانهای امام و انقلاب اسلامی برای همه ملت ها آشناست و آثار انقلاب اسلامی در همه جهان قابل مشاهده است.

رییس‌جمهور گفت : اگر روزگاری سردمداران استکبار سرمستانه نعره می کشیدند که قصد دارند انقلاب اسلامی را در کانون اصلی خود خاموش کنند امروز انقلاب آنها را در سراسر جهان در موضع انفعال و ضعف قرار داده و انسان های کمال یافته و ملت ها در مقابل مستکبران به حرکت درآمده و آنان را تحت فشار قرار داده اند.

رییس‌جمهور گفت : امام با دلبستگی به همه ارزشهای الهی و انسانی و مجاهدت کم نظیر راه نورانی را در برابر ملت ایران و بشریت باز کردند و راه پرافتخار زندگی و برقراری عدالت و صلح حقیقی و شکوفایی انسان ها را در مقابل انسان قرار دادند و یاران امام مظلومانه نیز در این مسیر ایستادگی و مجاهدت کردند و به فضل الهی پیروزی نهایی از آن راه امام و یاران امام است.