یاسر موحدفر، دبیرکل بنیاد فردوسی به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان تشکلهای غیر دولتی و دوستدار میراث فرهنگی در بنیاد فردوسی گردهم آمدند تا درباره اجرای برخی از موارد مطرح شده در نخستین گردهمایی انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی که در شهر یزد برگزار شده بود تصمیم گیری کنند.

وی افزود: در این برنامه که با حضور نماینده انجمن دوستدار میراث فرهنگی خشت خام یزد، نماینده انجمن افزار تهران، نماینده دوستداران میراث فرهنگی شیراز در خانه فرهنگ جاودان و اعضای هیئت مدیره بنیاد فردوسی برگزار شد، برای برپایی دومین گردهمایی سازمانهای مردم نهاد حوزه میراث فرهنگی در شیراز تصمیم گیری شد تا این برنامه اواسط اسفند ماه به میزبانی انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی فارس برگزار شود.

موحد فر گفت: همچنین در این برنامه بنیاد فردوسی پیشنهاد ثبت دوسالانه هزاره جهانی شاهنامه در فهرست رویدادهای فرهنگی یونسکو در سالهای 2010 و 2011 و برپایی جشن شب شاهنامه در شیراز با حضور جمعی از شاهنامه پژوهان و هنرمندان را ارایه کرد.

وی ادامه داد: مصوبات این نشست توسط نمایندگان، به اطلاع انجمن های دوستدار میراث فرهنگی دیگر در سایر استانهای کشور می رسد تا این انجمنها در فاصله کوتاهی به جمع بندی مشترک در خصوص مصوبات مطرح شده و نحوه اجرایی شدن آن برسند.

