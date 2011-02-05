به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد پیش از ظهر امروز در حاشیه اختتامیه بیست و چهارمین جشنواره خوارزمی در جمع خبرنگاران در خصوص برکناری وزیر راه اظهار داشت: معمولا خادمان برای ملت کار می کنند و تلاش می کنند و دهه فجر که می شود همه کسانی که حتی منتقد دولت هستند انتقادها را کنار می گذارند و یک تشکری از افرادی که یک سال شبانه روز در خدمت مردم بودند می کنند در حالیکه روز دهه فجر نمایندگان مجلس به دولت هدیه ای دادند و بهترین وزیر دولت را گرفتند.

وی در ادامه درباره موضوع استیضاح عنوان کرد: 10 روزی که در قانون اساسی پیش بینی شده حق وزیر است . نمی شود که با قانون عادی این حق را ضایع کرد. اگر اسامی استیضاح کنندگان تغییر می کند هر روز که تغییر کرد از آن روز به بعد وزیر 10 روز مهلت دارد تا ببیند با چه کسانی طرف است و حرفشان چیست تا دولت بتواند با آنها گفتگو کند.

وی گفت: استیضاح کنندگان تا روز آخر 5 لیست دادند و روز آخر حتی لیست عوض شد و به نظر ما استیضاحی که انجام شد غیر قانونی است، در حالیکه می توانستند آن را به بعد موکول کنند. یعنی روز آخر که اسامی داده شد وزیر می تواند 10 روز وقت داشته باشد و بعد از دهه فجر وزیر به مجلس می رفت و پاسخ می داد.

احمدی نژاد همچنین درباره مطالبی که در جلسه استیضاح وزیر راه مطرح شد گفت: اگر این مطالب به وزیر وارد باشد 100 برابر آن به استیضاح کنندگان وارد است شاید در طول یک پروژه ای مشکلاتی بوجود آید که وزیر آن را برطرف می کند اینطور نیست که در انجام کار مشکلی پیش نیاید اساسا نقش وزیر این است که مشکل را پیدا و رفع کند.

وی با انتقاد از عملکرد مجلس در خصوص برکناری بهبهانی تصریح کرد: قصد داشتم این موضوع را به طور جدی پیگیری کنم اما چون در قانون برنامه پنجم گفته شده که دولت باید وزارتخانه های خود را کاهش دهد و از 21 به 17 وزارتخانه برساند بنابراین تعدادی از وزارتخانه ها باید ادغام شوند و به دلیل اینکه رسیدیم به این موضوع که وزارت راه را در وزارتخانه های زیربنایی ادغام کنیم از پیگیری خود منصرف شدم و الا این مسئله قابل پیگیری بود.

رئیس جمهور در خصوص عملکرد مجلس نیز گفت: در آینده نزدیک در خصوص مجلس، عملکرد و نقش آن با مردم صحبت می کنم.

وی همچنین در مورد گزینه جایگزین وزیر راه و ترابری گفت: گفتم که وزارت راه با یکی از وزارتخانه های زیربنایی باید ادغام شود این موضوع مسیرش را طی می کند و به زودی مشخص خواهد شد و اگر سرپرست هم بگذاریم موقتی است چون اگر این وزارتخانه ادغام شود دیگر وزارتخانه ای وجود نخواهد داشت که برای آن وزیر در نظر بگیریم.

وی در ادامه در مورد لایحه بودجه سال آینده نیز گفت: لایحه بودجه سال 90 را اخیرا به ما تحویل دادند و تکمیل آن مستلزم آن است که تمام ابعاد آن مورد توجه و بازنگری قرار دهیم گرچه چارچوب اصلی آن را تدوین کرده بودیم اما بسیاری از آنها دچار تغییر وتحول می شود که باید انجام دهیم.

وی تصریح کرد: دولت مشغول انجام این کار است و انشاءالله به زودی یک بودجه بسیار قوی و منطبق با برنامه پنجم توسعه ارائه خواهد شد.