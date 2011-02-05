علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این اعتبار به صورت وام قرض‌الحسنه توسط بانک کشاورزی به متقاضیان پرداخت می‌شود، افزود: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در استان همدان، ایجاد زیرساختها و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید بخش کشاورزی برنامه‌ریزی‌ شده است.

رنجبرضرابی با بیان اینکه دولت باید در تامین هزینه حامل‌های انرژی کشاورزان مشارکت داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به اینکه حاملهای انرژی در سه بخش گاز، برق و نفت تأثیر مستقیمی بر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش کشاورزی دارد، بنابراین کاهش هزینه تولید مهمترین راهکار اتخاذ شده برای حمایت کشاورزان در اجرای این قانون است.

وی افزود: ساماندهی سیستم‌های گرمایشی گلخانه‌ها، کشاورزی حفاظتی و ارائه تسهیلات بانکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه‌های تولید این بخش در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است.

40 درصد گلخانه های همدان گازوئیل مصرف می کنند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه میانگین مصرف ریالی برق برای هر کیلووات 115 ریال در نظر گرفته شده است، گفت: سطح زیر کشت گلخانه‌های استان همدان 64 هکتار است که مصرف سوخت بیش از 40 درصد این گلخانه‌ها گاز است و مبلغ هر مترمکعب گاز در بخش کشاورزی 600 ریال است.

رنجبرضرابی میزان مصرف گازوئیل بخش کشاورزی را بسیار بالا دانست و گفت: بیشترین تأثیرپذیری از مصرف گازوئیل این بخش مربوط به تراکتور و کمباین است که در حال حاضر 23 هزار دستگاه تراکتور و کمباین در استان همدان فعال است.

وی با تاکید بر اینکه در فصل زمستان میزان نیازهای سوختی کشاورزان تهیه شده و هیچگونه مشکلی برای اختصاص سهمیه وجود ندارد، گفت: مدیریت مصرف بهینه در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها بسیار ضروری است.