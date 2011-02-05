به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی هاشمی رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان ، قائم مقام سابق وزارت راه و ترابری و سرپرست اسبق وزارت کشور امروز شنبه 16 بهمن ماه با حضور در خبرگزاری مهر ضمن گفتگو با مدیرعامل خبرگزاری مهر به سئوالات خبرنگاران اقتصادی و ورزشی این خبرگزاری پاسخ داد.

تازه از مسئولیت دولتی آزاد شده‌ام

وی در ابتدا در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهوری پیشنهادی به شما برای وزارت تازه تاسیس ورزش و جوانان و وزارت بدون وزیر راه و ترابری ارائه نکرده اند، گفت: پیشنهادی نشده است و من هم علاقه مندی به تصدی مسئولیتهای دولتی ندارم، ضمن آنکه به تازگی توانسته ام از این مسئولیتها آزادی پیدا کنم.

هاشمی افزود: ارتباطات و رفاقتها در سایر حوزه‌ها باید در چهارچوب ضوابط و قوانین و مقررات باشد و زمانی که بنده در هر پستی فعالیت می کردم، به تعاملاتی در سایر حوزه ها از جمله رئیس جمهور دست یافتم.

معاونان وزیر راه را من تعیین نکردم

از وی سئوال شد در زمانی که جنابعالی قائم مقام وزارت راه و ترابری بودید، برخی‌ها از شما به عنوان "وزیر سایه" نام بردند و حتی گفته می‌شد معاونان وزیر با دستور جنابعالی منصوب می شدند؟ که وی چنین پاسخ داد: در وزارت راه و ترابری، معاونی را منصوب نکردم بلکه معاونان از سوی وزیر منصوب می‌شدند اما ممکن بود که معاونی را معرفی یا پیشنهاد کنم.

"پس شما انتخاب می کردید وزیر حکم می زد؟" پرسشی دیگری بود که از هاشمی پرسیدیم که وی در پاسخ گفت: عرض کردم من کسی را تعیین نکردم، فقط ممکن بود که معاونی را معرفی یا پیشنهاد کنم.

علاقه ای به وزارت ندارم

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که جنابعالی در دولت نهم و دهم چندین بار به پست وزارت از جمله وزارت کشور و وزارت راه و ترابری نزدیک شدید اما هرگز به این مقام دست نیافتید؟ اظهار داشت: دلیل این امر عدم علاقه خودم به پستهای وزارت بود، زیرا مسئولیتهای مختلفی را تاکنون به عهده داشتم و از شرایط مسئولیت آگاهی دارم.

رئیس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: پاسخگویی به مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی وظیفه سنگینی است و نمی توان به راحتی آن را به دوش کشید.

چند شغله نیستم

هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز هم چندشغله محسوب می شود؟ اظهارداشت: پستهایی که الان برعهده بنده است، هیچ یک دولتی نیست، ضمن آنکه با برنامه ریزی می توان از عهده این مشاغل برآمد.

گفتگوی مشروح خبرنگاران اقتصادی و ورزشی مهر با سید مهدی هاشمی در روزهای آینده منتشر می شود.