رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقدار در برنامه پنجم توسعه باید به 75 تعاونی با 170 هزار هزار هکتار اراضی تحت پوشش برسد.

وی با اشاره به اینکه گلستان از استان‌های پیشرو در زمینه توسعه تعاونیهای تولیدی است افزود: اگر بخواهیم به سمت تحقق اصلاح الگوی کشت، آبیاری تحت فشار و یکپارچه سازی اراضی پیش برویم چاره‌ای جز توسعه تعاونیها نداریم.

وی با اشاره به پروژه های دهه فجر این سازمان گفت: پروژه‌های عمرانی شامل 66 پروژه در بخش‌های آب و خاک و تامین آب، منابع طبیعی و آبخیزداری ، باغبانی و احداث و شبکه دامپزشکی با اعتباری بالغ بر 420 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و محلی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: همچنین تعداد 47 پروژه تولیدی و اشتغالزا با اعطای تسهیلات بانکی در زیر بخش‌های تامین آب، امور دام و طیور، منابع تبدیلی و تکمیلی و زیر پروژه‌های سازمان تعاون روستایی و مرکز تحقیقات کشاورزی از محل طرح‌های زودبازده استان به بهره برداری می‌رسد.

جعفری خاطر نشان کرد: با افتتاح این پروژه‌ها تعداد 3465 خانوار از نعمت آن بهره‌مند شده و برای 228 تو فرصت شغلی جدید در استان ایجاد خواهد شد.



رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان در ادامه با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه‌ها گفت : مراحل اولیه این طرح اجرا شده و اجرای این طرح در ادامه نیز می‌تواند برای گلستان که یک استان کشاورزی است اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد.



وی با بیان اینکه اصلی‌ترین موضوع در هدفمندی یارانه‌ها بحث توزیع سوخت و جلوگیری از هدر رفت آن بود، افزود: تا کنون سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تامین شده و روال طبیعی در حال طی شدن است و روند تولید با شرایط مطلوب‌تری در حال طی شدن است.