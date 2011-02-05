به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کاشف با بیان این مطلب گفت: با توجه به این که حفظ هویت بافتهای تاریخی و قدیمی شهر تهران از اولویتهایی است که دنبال می شود طرح ساماندهی و بازسازی میدان فردوسی و خیابان جمهوری اسلامی نیز به عنوان خیابانهای تاریخی تهران در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهداف این طرح تصریح کرد: میدان فردوسی و خیابان جمهوری اسلامی از جمله نقاطی هستند که با وجود سابقه تاریخی طولانی، به دلیل ساخت و سازهای صورت پذیرفته امروزی درآن، هویت و اصالت شهرسازی خود را تا حدودی از دست داده اند.

کاشف افزود: به همین دلیل و با توجه به رویکرد و ماموریت های در نظر گرفته شده در خصوص احیای بافت های تاریخی، طرح های ساماندهی و بازسازی این دو نقطه با تاکید بر هویت تاریخی آن ها انجام خواهد شد.

مدیر بافت های تاریخی شهرداری تهران افزود: این طرحها پس از تکمیل برای کارشناسی نهایی و تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 5 ارائه می شود تا به این ترتیب در مراحل تصویب قرار گیرد.

طرح ساماندهی خیابان لاله زار و همچنین بازار بزرگ تهران نیز در دست انجام است.



