طرح مروج سلامت در مدارس خراسان رضوی آغاز شد

حسین هژبری صبح امروز با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر در مشهد گفت: به منظور مشارکت دانش آموزان در امر کاهش رفتارهای پر خطر و پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر، طرح مدارس مروج سلامت در آموزشگاههای متوسطه استان خراسان رضوی اجرا می شود.

وی تصریح کرد: در جلسات هماهنگی ویژه کارشناسان مشاور ادارات و مناطق، سهمیه لازم، منابع و توضیحات انجام طرح بررسی شده است.

وی مشارکت دانش آموزان در امر کاهش رفتارهای پر خطر، ارتقا عزت نفس و آموزش مهارتهای زندگی را از اهداف عملی مروجان سلامت برشمرد و افزود: مروجان و رابطان ادارات و مشاوران تلاش می کنند تا خودشناسی و بهداشت روانی دانش آموزان مدارس ویژه در مناطق خاص و خطر پذیر را ارتقا بخشند.

مدیرکل آموش و پرورش خراسان رضوی گفت:در این طرح پیامهای ویژه خشونت، ایدز، پیشگیری از اعتیاد و سو مصرف مواد مخدر و دخانیات، مکانهای پر خطر، نحوه صحیح استفاده از داروها و قانون مداری آموزش داده می شود.

وی گفت: دانش آموزان پایه اول و دوم که بیشتردر معرض خطر بوده و مهارتهای زندگی را نمی دانند با شیوه هایی نظیر نمایش و ایفای نقش، کلاسهای کارگاهی و بارش فکری، سرود و انجام کارهای هنری، مهارتهای لازم را می آموزند.

وی افزود: در این طرح، اولیا ومعلملن مدرسه نیز طی جلسات وبا کتابهای ویژه ای آموزش می بینند.

وی گفت: به ازای هر 50 دانش آموز یک مشاور در طرح فعالیت می کندو هم اکنون دو ناحیه در مشهد و هفت منطقه فریمان، زاوه، تحت جلگه، بردسکن، سرخس، قوچان و تبادکان در طرح همکاری می کنند.

وی ادامه داد: مجموعه فعالیتها و آثار مشاوران و مدارس، پس از اتمام طرح در روز جهانی سلامت 18 فروردین ماه سال آینده به نمایش گذاشته می شود.