به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از طراحان به منظور بازسازی شهر نیواولئان آمریکا پس از طوفان کاترینا طرحی را برای ساخت چنین اَبَرشهری در ساحل رودخانه می‌سی‌سی‌پی ارائه کرده اند که NOAH یا نوح نام گرفته و می تواند 40 هزار نفر را در خود سکونت دهد.

از آنجایی که بیشترین بخشهای شهر نیواورلئان پایین تر از سطح دریا بنا شده است و شهر در معرض بادهای شدید قرار دارد، طراحان شهر نوح طرح شناوری را انتخاب کرده اند که از ساختاری سه ضلعی برخوردار بوده و می تواند در برابر بادهای شدید و انواع شرایط اقلیمی مقاومت کند.

لبه های خارجی این ساختمان نیز از ساختاری منحنی مانند و نرم برخوردارند تا سطح تماس ساختمان با باد کمتر شود و در عین حال سطوح صاف ساختمان به صفحات متحرکی مجهز شده اند که حصار محافظتی قدرتمندی را در برابر طوفان تشکیل می دهند.

در حالی که این ساختمان 366 متری برای شناور بودن طراحی شده است، این ساختار به صورت کامل بر روی رودخانه معلق نخواهد بود و در عوض بر روی حوضچه ای با 76 متر عمق و قطر 366 متر بنا خواهد شد، این حفره بر روی خشکی حفر شده و تا میان رودخانه ادامه پیدا خواهد کرد.

ساختار اصلی شهر نوح در این حوضچه با کمک پوسته متخلخلی که از سلولهای مقاوم بتون ساخته شده به شکل معلق قرار خواهد گرفت. این سلولها ماتریسی 40 در 40 را تشکیل می دهند که می توانند کل ساختار را شناور کند. طراحان تخمین می زنند این ساختمان در حدود 55 متر در این حوضچه فرو رفته و میان کف حوضچه و کف ساختمان فاصله ای 15 متری به وجود خواهد آمد.

درون اَبَر ساختمان نوح 30 طبقه تعبیه خواهد شد و فضاهای افقی ویژه عابران پیاده و ترنهای برقی در نظر گرفته خواهد شد و انتقال از طبقات از طریق آسانسورهای سریع السیری که در فضاهای عمودی کار گذاشته شده اند، انجام خواهد گرفت. با وجود اینکه در این مجموعه به استفاده از خودرو نیازی نخواهد بود، فضای کافی برای پارک کردن هشت هزار خودرو در نظر گرفته شده است.

شهر نوح شهری بدون کربن است که برای تامین انرژی خود از صفحات خورشیدی، توربینهای بادی، و توربینهای آبی استفاده کرده و از گلخانه های هوایی، سیستم حرارتی و سرمایی گلخانه ای، سیستم تصفیه آب و بازیافت آب پاک و سیستم ذخیره سازی آب پاک برخوردار است.

بر اساس گزارش گیزمگ، فضای 2.8 میلیون متر مکعبی ابرساختمان نوح به 20 هزار واحد مسکونی، سه هتل، سه رستوران، 93 هزار متر مکعب فضای تجاری، هزار و 500 واحد فضای مشترک، هشت هزار جای پارک خودرو، 9 هزار و 290 متر مکعب فضای مدرسه، چهار هزار و 645 متر مکعب فضای کار، و به همین اندازه فضا برای دفاتر مدیریتی ساختمان و در حدود هزار و 850 متر مکعب فضا برای ارائه خدمات درمانی تقسیم شده است.