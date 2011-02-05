رتبه اول ترانزیت سوخت کشور متعلق به گمرکات گیلان است

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر رتبه صادرات چمدانی، واردات، صادرات غیرنفتی، ترانزیت در مبداء و مقصد را به ترتیب اول، سوم، دهم، پنجم و سوم اعلام کرد.

وی در تشریح رتبه دهم صادرات غیرنفتی در گمرکات استان اظهارداشت: عمده صادرات کشور مربوط به گمرکات جنوب کشور است و این گمرکات میعانات گازی را نیز در فهرست و آمار خود لحاظ می کنند.

ناظر گمرکات گیلان همچنین به عدم صادرات میعانات گازی در گمرکات استان خبرداد و گفت: فقط صادرات غیرنفتی خالص از گمرکات استان انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: گمرکات استان گیلان در راستای تحقق آرمانها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با همگامی و اجرای برنامه ‌های کلان گمرک ایران با ارائه بهترین و مناسب ‌ترین خدمات به تجار و بازرگانان همواره یکی ازگمرکات پیشرو در ارائه رویه ‌های نوین تشریفات گمرکی و مکانیزاسیون ‌است.

بهبود آهنی گفت: در حال حاضر اداره کل گمرک آستارا به عنوان بزرگترین گمرک زمینی شمال کشور علاوه بر ارائه خدمات مختلف گمرکی، در زمینه امور مسافری نیز فعالیت می‌ کنند، بیشترین حجم صادرات چمدانی کشور نیز از این گمرک به آذربایجان، روسیه ودیگرکشورها صادر می شود.

وی خاطر نشان کرد: گمرک انزلی به عنوان مهمترین گمرک شمالی حاشیه دریای خزر با واقع ‌شدن در کریدور شمال ـ جنوب و همسایگی دریایی با کشورهای روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان با راه ‌اندازی و اجرای برنامه‌ های مختلف سیستمی طی این سالها گامهای بسیار بلندی برای ارائه خدمات گمرکی به صورت مکانیزه برداشته ‌است.

ناظر گمرکات گیلان ادامه داد: عمده ترین کالاهای وارداتی این گمرک آهن‌ آلات، انواع چوب و تخته، ماشین ‌آلات و برخی اقلام صنعتی دیگر و همچنین عمده کالاهای صادراتی شامل مواد معدنی، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، صنایع دستی، کالاهای صنعتی، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی است و همچنین کشورهای مبداء واردات نیز روسیه، قزاقستان، امارت متحده عربی، آلمان، سوئیس و سایر کشورها هستند.