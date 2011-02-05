به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی بیگی با بیان اینکه در این روز به طور کل 94 ایستگاه آتش نشانی فعال است ، افزود : 70 ایستگاه سیار آتش نشانی برای مسیر راهپیمایی 22 بهمن در نظر گرفته شده که به طور فعال به خدمات رسانی خواهند پرداخت.

حاجی بیگی ادامه داد: حضور گسترده آتش نشانان در راهپیمایی و پذیرایی از مردم توسط ایستگاه های آتش نشانی به خصوص در مقابل سازمان آتش نشانی از دیگر اقداماتی است که برای روز 22 بهمن در نظر گرفته شده است.

وی دیگر اقدامات سازمان آتش نشانی برای روز 22 بهمن را ایجاد ایمنی کامل در فضای عمومی مسیر راه پیمایی و همکاری با صدا و سیما جهت انعکاس صحیح این حماسه بزرگ ملی عنوان کرد.



