جلسه هيات رييسه فدراسيون بوكس برگزار شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در جلسه روز گذشته حول مسائل متعدد از جمله برگزاري مسايقات ليگ و مسابقات بين المللي دهه فجر بحث و تبادل نظر شد.در اين جلسه همچنين غلامحسين دلشاد گزارشي را از مسابقات بوكس قهرماني كشور كه در شهر انزلي برگزار شد ارائه كرد. دبيررسيدن دعوتنامه مسابقات بوكس جوانان آسيا نيز از جمله موارد مورد بحث اين جلسه بود كه اعتراض برخي از حاضرين را در پي داشت.

مسابقات دهه فجر، فروردين ماه برگزار مي شود

مسابقات بين المللي دهه فجر از فروردين 84 به ميزباني اصفهان برگزار خواهد شد. فدراسيون بوكس در جلسه اي كه روز گذشته در محل فدراسيون برگزارشد بر لزوم هرچه بهتر برگزار شدن اين رقابت ها تاكيد كرد. فدراسيون بوكس از بهمن ماه امسال اقدام به دعوت تيم هاي خارجي براي حضور در اين تورنمنت خواهد نمود.

مسوول كميته ضد دوپينگ گزارش داد

در جلسه اي كه روز گذشته در فدراسيون بوكس برگزار شد دكتر رسولي مسوول كميته ضد دوپينگ فدراسيون ، گزارش مسابقات قهرماني كشور به ميزباني بندر انزلي را به اعضاي هيات رييسه فدراسيون ارائه كرد.رسولي ازبوكسورهاي قديمي كشوراست وبا همكاري فدراسيون پزشكي، ورزشي ازبوكسورهاي كشورمان تست دوپينگ بعمل مي آورد.

گفتني است: سلمان كريمي يكي ازدونماينده بوكس كشورمان درمسابقات المپيك بعلت دوپينگ ازسفربه يونان بازماند.

تهران؛ ميزبان مسابقات بوكس قهرماني كشور

مسابقات بوكس قهرماني كشور سال آينده به ميزباني استان تهران برگزار خواهد شد.هيات بوكس تهران مسووليت برگزاري اين رقابت ها را بر عهده گرفته است.اين رقابت ها در سال 83 به ميزباني شهر بندر انزلي برگزار شد كه تهران به عنوان قهرماني در آن دست پيدا كرد.همچنين ليگ بوكس كشور پس از ماه مبارك رمضان به مناسبت بزرگداشت ايرج ملك حسين پور با ديدار تيم هاي خوزستان و لرستان برگزار خواهد شد.

شايان ذكر است كه ايرج ملك حسين پور از جمله بوكسورهاي قديمي كشورمان است.

