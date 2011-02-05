به گزارش خبرگزاری مهر، محمود زینی در مراسم آغاز همکاری مشترک گروه لایکو با D.I.C ترکیه افزود: در حال حاضر بسیاری از تولیدات صنعت نساجی کشور از جمله منسوجات خانگی و کالای خواب کاملا قابل رقابت با برندهای معتبر کشور ترکیه است و از آنجا که تولیدکنندگان این کشور همواره در کمین بازار ایران نشسته اند نباید بازار را به راحتی در اختیار آنان قرار داد.

وی با بیان اینکه ایران و ترکیه به لحاظ جمعیتی از یک بازار برابر برخوردار هستند، گفت: در چنین شرایطی طی امضای یک تفاهم نامه همکاری مشترک با یکی از تولیدکنندگان معتبر کشور ترکیه به نام days in colours، این امکان فراهم شده تا در مقابل ورود کالاهای این کشور به بازار ایران، تولیدات ایرانی نیز در سطح وسیعی از بازار ترکیه عرضه شود.

زینی خاطر نشان کرد: با این شیوه نه تنها اشتغال داخلی حفظ می شود بلکه افزایش صادرات کالاهای باکیفیت ایرانی، تنوع محصولات موجود در سطح بازار داخلی و رقابت پذیری بسیای دیگر از تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به صادرات گروه لایکو به کشورهای مختلف جهان، تصریح کرد: در حال حاضر کالاهای خواب تولید داخل با تکیه بر دانش فنی روز دنیا، ماشین آلات پیشرفته و همچنین استفاده از مواد اولیه مرغوب تولید می شود و با بسیاری از برندهای معتبر اروپایی قابل رقابت است.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه هم اکنون تب خرید کالاهای خارجی در بازار ایران بالا گرفته است افزود: در پیش گرفتن برنامه بازار در مقابل بازار این امکان را فراهم می سازد تا مصرف کنندگان به راحتی بتوانند کیفیت کالاهای ایرانی را با انواع مشابه خارجی آن مقایسه کنند.

زینی با اشاره به صادرات منسوجات خانگی و کالای خواب تولید کشورمان به نقاط مختلف جهان افزود: متاسفانه طی سالهای اخیر ورود محصولات مشابه و بی کیفیت چینی به کشور رقابت ناسالم در بازار را رقم زده است و واردکنندگان این کالاها همواره از عدم آگاهی مصرف کنندگان سوء استفاده کرده و کالاهای بنجل را به مردم تحمیل می کنند.

وی در ادامه به مشکلات پیش روی تولید کنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر صنعت نساجی کشور با معضل اساسی در زمینه تامین مواد اولیه که مهمترین آنها پنبه است، دست و پنجه نرم می کند و همین مساله باعث شده تا قیمت تمام شده تولید در این صنعت به صورت نگران کننده ای افزایش یابد.

زینی ادامه داد: در مهرماه سال گذشته پنبه به قیمت هرکیلو 16هزار و 300 ریال خریداری می شد و در حال حاضر با قیمت 45 هزار ریال نیز امکان خرید وجود ندارد و این آمار نشان می دهد که تنها طی 16 ماه قیمت پنیه 176 درصد افزایش یافته که به طور متوسط ماهانه 11 درصد رشد را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در این شرایط کنترل قیمت تمام شده تولید بسیار دشوار خواهد بود، افزود: در گذشته ایران صادر کننده پنبه بوده اما در حال حاضر تنها حدود یک چهارم پنبه مورد نیاز صنعت نساجی در داخل تولید می شود و با توجه به کاهش تولید جهانی این محصول و هجوم چین برای خرید پنبه موجود در بازارهای جهانی، تامین این ماده اولیه بسیار دشوار شده است.

زینی رفع محدودیت واردات پنبه از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و تامین پنبه مورد نیاز این صنعت از نقاط مختلف جهان را خواستار شد و افزود: در شرایط سخت و شکننده بازارهای جهانی، امضای تفاهم نامه های همکاری مشترک با کشورهایی مانند ترکیه می تواند زمینه توسعه صادرات و حفظ اشتغال در صنعت نساجی کشور را به دنبال داشته باشد.